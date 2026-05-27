„Amíg van egy utolsó esélyed, van esélyed a győzelemre is!” – Megrázó, mégis hősies fotókat posztolt az onkológiáról Rubint Réka

Április elején valósággal megállt a levegő az országban, amikor Rubint Réka a Napló kamerái előtt könnyeivel küszködve vallott arról, amitől hetek óta rettegtek a rajongók: daganatos betegséggel küzd. Réka azóta is a figyelem középpontjában áll, legújabb Instagram-posztjával pedig minden eddiginél közelebb engedte magához a rajongóit: egyenesen az onkológiai osztályról, majd az edzőteremből jelentkezett be, megmutatva a tőle megszokott, emberfeletti akaraterőt.
A háromgyermekes édesanya a közösségi oldalán osztotta meg a legújabb részleteket a mindennapi küzdelmeiről, és nem titkolta, hogy a keddi napja ismét a túlélésről és a gyógyulásról szólt.
A mai napom képekben… de ami a legfontosabb, hogy energetikailag mindig FENT… stabilan tartva a belső erőt, ami a gyógyulás egyik kulcsfontosságú eleme! Soha fel nem adva… és soha el nem engedve Önmagam kezét. Ma délelőtt vizsgálatok sora várt rám az onkológián, majd megkaptam az új kemo kezelést
– írta posztjában Réka.
Az igazi döbbenet azonban csak ezután következett. Réka elárulta, hogy a szervezetét megterhelő kemoterápiás kezelés után nem hazament pihenni, hanem szinte azonnal munkába állt, és megtartotta az edzését. Nem ez az első eset, hogy a sportba menekül a fájdalom elől: mint kiderült, már éveken át titokban, a kezelések mellett is folyamatosan dolgozott a háttérben.
Olyan már volt, hogy a sugárkezelés napján volt táborom, vagy fellépésem, ahol edzést tartottam, illetve az első 2 gyógyszeres kemo alatt / 2022-2023 és 2024-ben / is rendszeresen tartottam edzéseket. Ma is ez történt és annyira, de annyira hálás vagyok a JóIstennek, a sportnak és a mozgásnak, hogy ennyire sokat ad nekem lelkileg és energetikailag. A sportcipőnkben tényleg minden benne van, amire a lelkünknek szüksége van.
– fogalmazott a fitneszguru, aki azt is hozzátette, hogy természetesen ma már sokkal jobban figyel a teste jelzéseire, mint korábban.
Réka bejegyzése nemcsak egy állapotjelentés, hanem egy hatalmas erejű üzenet is mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak. Példaértékű az a tartás, amivel a betegséghez áll, és az a szeretet, amit a belső gyermekének és a rajongóinak küld a legnehezebb órákban is.
Büszke vagyok arra a kicsi Rékára, aki bennem él! Aki állja a sarat és megtanulta mindenben meglátni a szépet és a jót! Soha, de soha NE adjátok fel a harcot, legyen az bármi! Mert amíg van egy utolsó esélyed, van esélyed a győzelemre is! Nagyon szeretlek Titeket és köszönöm a rengeteg támogató, szeretettel teli üzenetet! Nagyon sokat jelent
– zárta sorait a kórral hősiesen küzdő édesanya.
