Megmutatta haját Rubint Réka – Őrületes, mire képes!

Rubint Réka betegségének bejelentése óta nem hagyja, hogy a szörnyű kór hatással legyen mindennapjaira. A háromgyermekes édesanya állapota ellenére is edz és rendkívüli erőkkel harcol az egészségéért. Legújabb videóján pedig csak úgy ragyog és azt is megmutatta, mennyit nőtt már a haja!

Rubint Réka edzéseiben még betegsége sem gátolhatja (Fotó: TumbaszHedi)

Rubint Réka teljes erőbedobással edz

Újabb erőt sugárzó poszttal jelentkezett közösségi oldalán Rubint Réka. A fitneszlady az elmúlt időszakban betegsége ellenére is rendkívül aktívan jelen van a médiában, most azonban valami egészen más miatt kezdtek el beszélni róla a rajongók.

Schobert Norbi felesége több friss fotót és videót is megosztott Instagram-oldalán, amelyeken már fejfedő nélkül mutatja meg magát. Jól látható, hogy szépen növekszik vissza a haja, miközben elképesztő energiával végzi az edzéseket.

A statisztika nem számol a szívvel! És, amíg van egy utolsó esélyed, van esélyed a győzelemre is! A feladatok megoldása pedig csak erősebbé tesz

– írta Réka.

Rubint Réka tornagyakorlatokkal tartja magát formában

Az édesanya videóin látszik, hogy a mozgás továbbra is központi szerepet játszik az életében: kemény gyakorlatokat végez, mosolyog, és láthatóan tele van motivációval. Többen inspirálónak nevezték azt, amit Réka véghez visz.

A rajongók nagyra becsülik, hogy magabiztosan vállalja önmagát a nyilvánosság előtt, hiszen így rengeteg követőjének erőt ad!

A fitneszguru az elmúlt hónapokban többször is megmutatta, hogy nem hajlandó feladni. Folyamatosan edz, dolgozik, alakreform tábort tart és aktívan kommunikál rajongóival. Mostani bejegyzése sokak szerint hatalmas mérföldkő lehet betegsége után.

Rubint Réka parókája nélkül áll a nyilvánosság elé (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Réka hajjal és haj nélkül is gyönyörű!

Schóbert Lara és Schóbert Norbi Junior édesanyja sosem félt vállalni magát a nagyközönség előtt. Nemrég egy népszerű magazin címlapján jelent meg teljesen kopaszon, ám azóta megmutatta, hogy haja igen gyors tempóban nő vissza.

Úgy tűnik, Réka szélsebesen halad a gyógyulás útján, senki és semmi sem szabhat gátat a fitneszguru céljainak!