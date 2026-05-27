Janza Kata az anyaságról: „Mindig ott leszek a gyermekeim mögött”

Janza Kata szíve tele van hálával, hiszen a színpadi sikerei mögött egy mindennél erősebb szövetség áll: a szülei, Kati mama és Frici papa, akik mindenben támogatják.
„Szerencsés vagyok, mert ők ketten rendíthetetlen hátországot biztosítanak számomra. Tartják a frontot, amíg én a feladataimra koncentrálok” – kezdte a hot!-nak Janza Kata színésznő.
A színésznő élete az elmúlt időszakban különösen sűrű volt, hiszen Janza Kata fia Kővári Samu érettségije és a színházi teendők egybeestek.
Amikor Samu érettségizett, anyukám a szemvillanásomból kitalálta, hogy mire van szükségünk: rögtön mondta, hogy ő kimossa és kivasalja a fehér ingeket. A szüleim nélkül nem tartanék ott a karrieremben, ahol most állok.
Janza Kata gyermekeivel szoros, mély érzelmi kapcsolatot ápol, amit jól mutat az a megható anyák napi üzenet is, amellyel lánya, Pintér Janka lepte meg az édesanyját.
Általában verseket ír nekem, most viszont egy monológszerű vallomást kaptam tőle. Olyanokat írt benne, hogy „Köszönöm, anyucikám, hogy sosem kellett hazudnom neked. Köszönöm, hogy hittél bennem, hogy hagytad kibontakozni a személyiségemet és azt, hogy szó nélkül odaállsz az álmaim mellé!”
A megható sorok annyira megérintették a művésznőt, hogy olvasás közben nem tudta visszatartani a könnyeit.
„Egyszerűen patakokban folytak a könnyeim a telefonom kijelzőjére. Látva, hogy a gyermekeim így tekintenek rám, bátran remélem, hogy szülőként jól teljesítettem” – mondta meghatottan.
A szülővé válás nemcsak új szereppel ruházta fel, de úgy érzi, hogy a környezetét is más szemüvegen keresztül szemléli.
„Eddig is bíztam az emberekben, de a gyerekeim által derűsebbnek látom a világot. Ez a változás annyira átjárt, hogy a mélyrepülések vagy a zuhanások az életemben már nem érdekelnek, mert ott vannak nekem a gyermekeim, akik egyszerűen csodálatosak.”
Kata szerint a legszebb közös kapocs köztük az a megingathatatlan optimizmus, amellyel az élethez állnak.
Nálunk a pohár félig tele van, nem félig üres. Eszméletlenül kitartóak és céltudatosak, hiszen Janka katonai fegyelemmel végzi a színművészeti egyetemet Marosvásárhelyen, míg Samu, aki egy picit lazább alkat, szintén harcol az álmaiért. Hamar megbocsátunk, mert a sérelmek helyett a megoldásra törekszünk
– mesélte.
A legfontosabb küldetés számára, hogy a gyermekei mögött biztos bázisként álljon, és megadja nekik azt a szabadságot, amellyel építhetik a jövőjüket.
„Abban biztosak lehetnek, hogy mindig ott leszek mögöttük, és elkapom őket, ha kell. Fontos, hogy boldogok legyenek abban, amit csinálnak, mert ha valaki boldogtalan, az előbb-utóbb minden másra is kihat.”
