Janza Kata az anyaságról: „Mindig ott leszek a gyermekeim mögött”

Janza Kata szíve tele van hálával, hiszen a színpadi sikerei mögött egy mindennél erősebb szövetség áll: a szülei, Kati mama és Frici papa, akik mindenben támogatják.

Janza Kata nevéhez rengeteg szerep fűződik (Fotó: Dinya Magdolna/hot! magazin/Archív)

Janza Kata hálás a szüleinek

„Szerencsés vagyok, mert ők ketten rendíthetetlen hátországot biztosítanak számomra. Tartják a frontot, amíg én a feladataimra ­koncentrálok” – kezdte a hot!-nak Janza Kata színésznő.

A színésznő élete az elmúlt időszakban különösen sűrű volt, hiszen Janza Kata fia Kővári Samu érettségije és a színházi teendők egybeestek.

Amikor Samu érettségizett, anyukám a szemvilla­násomból kitalálta, hogy mire van szükségünk: rögtön mondta, hogy ő kimossa és kivasalja a fehér ingeket. A szüleim nélkül nem tartanék ott a karrieremben, ahol most állok.

Janza Kata lányával, Pankával és fiával, Samuval (Fotó: Vadnai Szabolcs/hot! magazin/Archív)

Janza Kata gyermekeivel szoros, mély érzelmi kapcsolatot ápol, amit jól mutat az a megható anyák napi üzenet is, amellyel lánya, Pintér Janka ­lepte meg az édesanyját.

Általában verseket ír ­nekem, most viszont egy ­monológszerű vallomást ­kaptam tőle. Olyanokat írt benne, hogy „Köszönöm, anyucikám, hogy sosem kellett hazudnom neked. Köszönöm, hogy hittél bennem, hogy hagytad kibontakozni a személyiségemet és azt, hogy szó nélkül odaállsz az álmaim mellé!”

A megható sorok annyira megérintették a művésznőt, hogy olvasás közben nem tudta visszatartani a könnyeit.

„Egyszerűen patakokban folytak a könnyeim a telefonom kijelzőjére. Látva, hogy a gyermekeim így tekintenek rám, bátran remélem, hogy szülőként jól teljesítettem” – mondta meghatottan.

A szülővé válás nemcsak új szereppel ruházta fel, de úgy érzi, hogy a környezetét is más szemüvegen keresztül szemléli.

„Eddig is bíztam az emberekben, de a gyerekeim által derűsebbnek ­látom a világot. Ez a változás annyira átjárt, hogy a mélyrepülések vagy a zuhanások az életemben már nem érdekelnek, mert ott vannak nekem a gyermekeim, akik egyszerűen csodálatosak.”

Janza Kata gyerekei nagyon céltudatosak (Fotó: Vadnai Szabolcs/hot! magazin/Archív)

Kata szerint a legszebb közös kapocs köztük az a megingathatatlan optimizmus, amellyel az élethez állnak.

Nálunk a pohár félig tele van, nem félig üres. Eszméletlenül kitartóak és céltudatosak, hiszen Janka katonai fegyelemmel végzi a színművészeti egyetemet Marosvásárhelyen, míg Samu, aki egy picit lazább alkat, szintén harcol az álmaiért. Hamar megbocsátunk, mert a sérelmek helyett a megoldásra törekszünk

– mesélte.