"Egy horrorfilmnek megint én vagyok a főszereplője" - Rubint Réka összetört a kamerák előtt: sokkoló vallomás a rákbetegségéről

Rubint Réka neve összefonódott a magyar fitneszélettel, Schobert Norbi feleségeként az ország egyik legismertebb személyiségévé vált, aki három gyermek édesanyjaként mindig az erőt képviselte. A csütörtökön berobbant hírek után, melyek a rákbetegségéről szóltak, az egész ország sokkot kapott, és mindenki remegve várta, vajon mit mond a nagybeteg édesanya sokkoló állapotáról a TV2 Napló című műsorában.
A hét második felében futótűzként terjedt el a hír, hogy Réka állapota súlyosabb, mint azt bárki gondolta volna. A rajongók és a követők azonnal reagáltak: ezrével érkeztek a biztató kommentek, miközben mindenki azt találgatta, igazak-e a parókáról szóló pletykák. A családtagok eddigi posztjai is egyfajta baljós előjelek voltak, majd Réka Napló előzetesében elhangzott vallomása minden eddigi feltételezést fájdalmas valósággá tett.
Mikor kapsz egy időpontot az onkológiára, egyszerűen nem lehet elmesélni azt az érzést
– mondta elcsukló hangon Rubint Réka, visszaemlékezve a pillanatra, amikor szembesült a gyilkos kórral.
A szombat esti adásban Réka nemcsak a betegsége tényét erősítette meg, hanem beengedte a nézőket a legmélyebb fájdalmaiba is. Beszélt a rettegéssel teli éjszakákról, a kezelések okozta fizikai és lelki kimerültségről, és arról a mérhetetlen küzdelemről, amit azért folytatott, hogy a gyermekei előtt erős maradhasson.
"Az altatásból arra ébredtem, hogy ez sajnos egy rosszindulatú daganat"
- kezdődött a sokkoló vallomással a Napló adása.
"Tudom, hogy az emberek aggódnak, féltenek, találgatnak. Én viszont érzem magam annyira őszintének és mostmár erősnek, hogy el tudjam mondani, hogy az elmúlt lassan négy évben min mentem keresztül. Nemcsak én, hanem a családom... Annak, amin én keresztül megyek a mai napig, annak most vannak látható jelei..."
Rubint Réka először folyamatos köhögés miatt fordult orvoshoz. Elmondása szerint a 2022-es Dancing with the Stars forgatása alatt szörnyű állapotban volt. Kezdetben azt gondolta COVID, az orvosa diagnózisa azonban valami sokkal rosszabb lett.
"Azt mondta a doktor úr, hogy a mellkas CT-n valami nem oké. Szerdán visszamentem egy kontrasztadagos mellkas CT-re és akkor azt mondta, hogy ez valószínűleg egy daganat. Azt mondtam, hogy ez nem lehet. Nem lehet, hogy egy horrorfilmnek megint én vagyok a főszereplője."
"Ha nem köhögtem volna, nem megyek el CT-re. Ha nem megyek el CT-re, nem veszik észre, hogy a légcső mögött van egy elég méretes elváltozás, ami a nyirokban van. Minden azt indokolta, hogy ebből a háromszorosára megnövekedett elváltozásból szövettant kell venni. Erre most sor került" - magyarázta a családanya.
"Visszamentem óriási veszekedések árán. 10 nap után megcsinálták a vérvételt, tökéletes volt a vérképem. Kedden este megtartottam az edzést, szerdán bementem az onkológiára és csütörtökön megműtöttek. Az altatásból arra ébredtem, hogy ez sajnos egy rosszindulatú daganat...
Sosem felejtem el, amikor megkaptam az eredményeimet, egyből küldtem egy orvos barátunknak. Mondta, hogy Réka nagyon nagy a baj... ez egy olyan daganat típus, amire a világ legnagyobb orvosai is azt fogják mondani, hogy kemoterápia és sugár egyszerre."
Akkor éreztem, hogy az optimizmusom elhagyott. Iszonyú igazságtalannak éreztem ezt akkor...
- mondta összetörve, könnyek között a kamerák előtt Réka.
"Ez egy nagyon speciális tumor, az egyik legritkább daganat. Rékának sajnos a rosszabb fajtája van... Semmiképpen se higyjük, hogy Rékának a sporttól és az Update termékektől lehet ilyen betegsége. Nem! Ez sajnos nem válogat" - árulta el a Napló adásában Dr. Fábián Károly.
"A doktornőm azt mondta, van egy jó és egy rossz híre. Azt mondta, a jóhír az, hogy ennek a daganattípusnak egy "kistestvérét" kaptam el, ami gyógyszeres kemoterápiával kezelhető. Ennek nem lesz mellékhatása, amitől kihullana a hajam. Akkor megnyugodtam, kérdeztem, mi a rossz hír. Azt mondta az, hogy az egész pályafutása alatt ez egy olyan ritka betegség, hogy eddig 6 ilyen betege volt, én vagyok a hetedik" - emlékezett vissza a sorsfordító beszélgetésre Réka.
Réka 2022 őszén kapta meg a diagnózist, elkezdte szedni a gyógyszert, fél év alatt az elváltozás pedig szinte a felére csökkent. Ekkor kezdődhetett a sugárkezelés.
"Megkaptam a sugarat. Ez 30 másodperc. Mentem minden reggel"
- emlékezett vissza Réka, aki a kezelések után ment is tovább edzést tartani. Táborának résztvevői közben semmit sem láttak rajta, semmit sem sejtettek.
"Annyit azért el kell mondanom, hogy 20 sugár után a nyelőcsövem olyan állapotba került, hogy a vizet azt hittem, hogyha lenyelem, bepisilek a fájdalomtól. Ugyanis teljesen szétégett ott minden."
Réka ezt követően még 13 sugárkezelést kapott, a kínok kínját élte át. Egy ponton az ellen kellett küzdenie, hogy ki ne lyukadjon a nyelőcsöve.
"Nyilván nagyon sok bennem az indulat és fájdalom azzal kapcsolatban, hogy mennyien bántják őt. Engem nem érdekel ha engem bántanak, szidnak azért ha vékony vagyok vagy bármi. Velem azt csinálnak, amit akarnak. De azt nem fogadom el, ha a szeretteim bántják"
- mondta feldúltan, könnyek között Schobert Norbi és Rubint Réka lánya, Schóbert Lara, akinek testvére, Ifjabb Schóbert Norbi is kamerák elé állt.
"Minden perc számít, mindent meg kell ragadni, minden pillanatot, mert senki nem tudhatja, mit hoz az élet. Ez egy elég nagy pofon volt ahhoz, hogy innentől kezdve tisztán lássuk a világot" - magyarázta.
Ezt követően a családfő, Schobert Norbi is belépett a beszélgetésbe.
"Úgy éreztem, mintha a sátán és az Isten, mindenki ellenem fordult volna. Úgy éreztem, hogy nem tudok innen felállni Réka nélkül. Amikor én voltam bent a kórházban, akkor ő volt mellettem... Ezért nem haltam meg" - mondta Norbi, miközben patakokban folytak a könnyei.
Nem szeretném az egész tavaszt és az egész nyarat ebben a parókában végig bújkálni mert... mert én nagyon szép lettem és ezt vállalom! Szeretnék mindenkinek erőt adni, mert tényleg mindenből fel lehet állni... Az lesz az életutam, hogy segítsek az embereknek az örvényben nem lefelé menni, hanem felfelé
- mondta könnyezve, de hatalmas mosollyal az arcán Réka, aki monológja közben a Napló kamerái előtt levette a parókát.
"A parókával is eggyé kellett válnom. Olyan ez mint egy házasság. Most hogy levettem megkönnyebülve érzem magam. Én nagyon boldog vagyok! Úgy érzem magam, mint amikor a fehér kisgalambot kiengedik a ketrecből!" - zárta a meghökkentő beszélgetést a családanya.
