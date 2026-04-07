Megszólalt betegségéről tett vallomása után Rubint Réka: „Nem szabad cserbenhagyni saját magad”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 18:25
A szombat esti sokkoló őszintesége után hétfő reggel ismét a kamerák elé állt az ország fitneszladyje. Rubint Réka őszintén beszélt arról, milyen felszabadító érzés végre a nyilvánosság előtt is felvállalni azt a küzdelmet, amit eddig titokban vívott.

Rubint Réka neve évtizedek óta egyet jelent az egészséggel és a kifogyhatatlan energiával, ám a népszerű édesanya életében az utóbbi négy évben embert próbáló harc zajlott. A fitneszikon és családja mélyen hallgatott a diagnózisról, miközben a nézők és a követők csak találgatni tudtak a háttérben zajló eseményekről. Most azonban, Réka úgy döntött, hogy a Mokka műsorában végleg ledönti a falakat, és megmutatja azt a belső erőt, amely a legsötétebb diagnózistól a gyógyulás reményéig vezette őt.

Rubint Réka rákos betegsége kapcsán elárulta: a humor a legjobb orvosság (Fotó: TV2)

A szombat esti Tv2 Napló adása után, ahol Réka először vallott a rosszindulatú daganatról és az onkológiai kezelések borzalmairól, a Mokka stúdiójában is folytatta megdöbbentő történetet. A nézők lélegzet-visszafojtva figyelték, ahogy a fitneszikon arról mesél, milyen volt szembesülni a kemoterápia egyik leglátványosabb mellékhatásával, a hajhullással. Réka azonban még ebben a kilátástalan helyzetben is képes volt megőrizni a tartását.

Amikor elkezdett kihullani a hajam, akkor így álltam a tükör előtt, csináltam egy szelfi videót, és mondtam, hogy: hát az az igazság, hogy ilyen ronda sem voltam még soha. Furcsa volt az egész. De nézzük a dolgok jó oldalát: eddig 20 percig szárítottam a hajam, most ez 2 perc. Az orvosok is mindig mondják: Réka hát maga fordítva van bekötve. Az az életigenlés, az ahogy Ön helytáll, csodálatos

– emlékezett vissza a drámai pillanatokra. Ez a hihetetlen belső erő volt az, ami átsegítette a legnehezebb éjszakákon is.

A túlélés záloga: „Nem szabad cserbenhagyni azt az embert, akivel 0-24-ben együtt vagy”

Réka nemcsak a saját fájdalmáról beszélt, hanem fontos tanácsokat is adott azoknak, akik hasonló cipőben járnak. Hiszi, hogy a test és a lélek egyensúlya, valamint a tudatos táplálkozás nélkülözhetetlen a gyógyuláshoz. Szerinte a betegség egy feladat, amit meg kell oldani, és ehhez minden belső tartalékot be kell vetni.

Nagyon fontos, hogy az immunrendszered erős legyen. Ahhoz viszont elengedhetetlen feltétele a megfelelő táplálkozás. Illetve a szénhidrát csökkentése. A legfontosabb pedig, hogy nem hagyod cserben önmagadat. Egy pici sport, egy pici mozgás energetikailag fontos, hogy jobban legyél. És én tényleg mindenkinek azt üzenem, hogy akárhogy is hívjuk a nehézséget, a feladatot: rák, válás, bármilyen anyagi probléma, onnan fel lehet állni, csak nem szabad cserbenhagyni azt az embert, akivel 0-24-ben együtt vagy, azaz saját magad. Merj segítséget kérni! Nekem is vannak pillérek az életemben, akik sokat segítenek nekem

– hangsúlyozta a stúdióban.

Schobert Norbi felesége, Rubint Réka betegsége ellenére is pozitív és energikus (Fotó:   TV2)

Az emberfeletti küzdelem ára

A legmegrázóbb részlet azonban csak ezután következett. Kiderült, hogy miközben az ország Rékát mosolyogni látta, ő a háttérben brutális fizikai kínokat élt át. Volt, hogy a teste már nem bírta a tempót, de az életigenlése erősebb volt a daganatnál.

Ez volt a cél. Hisz nálam is volt például olyan, hogy úgy tartottam edzést, hogy a Flectort felkevertem a pohárba és beledugtam a nyelvem, hogy valamennyire felszívja, és meg tudjam tartani azt a 90 percet. Aztán voltak már látható jelek. Sok lett a találgatás. Az az igazság, hogy ez teherré vált. Most pedig, mint egy kis galamb, kirepültem a kis ketrecemből

– vallotta be őszintén. 

Réka vallomása nemcsak egy betegség története, hanem a feltámadásé is: ma már szabadnak érzi magát, és készen áll arra, hogy másoknak is reményt adjon a legsötétebb időkben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
