Megszólalt betegségéről tett vallomása után Rubint Réka: „Nem szabad cserbenhagyni saját magad”

Rubint Réka neve évtizedek óta egyet jelent az egészséggel és a kifogyhatatlan energiával, ám a népszerű édesanya életében az utóbbi négy évben embert próbáló harc zajlott. A fitneszikon és családja mélyen hallgatott a diagnózisról, miközben a nézők és a követők csak találgatni tudtak a háttérben zajló eseményekről. Most azonban, Réka úgy döntött, hogy a Mokka műsorában végleg ledönti a falakat, és megmutatja azt a belső erőt, amely a legsötétebb diagnózistól a gyógyulás reményéig vezette őt.
A szombat esti Tv2 Napló adása után, ahol Réka először vallott a rosszindulatú daganatról és az onkológiai kezelések borzalmairól, a Mokka stúdiójában is folytatta megdöbbentő történetet. A nézők lélegzet-visszafojtva figyelték, ahogy a fitneszikon arról mesél, milyen volt szembesülni a kemoterápia egyik leglátványosabb mellékhatásával, a hajhullással. Réka azonban még ebben a kilátástalan helyzetben is képes volt megőrizni a tartását.
Amikor elkezdett kihullani a hajam, akkor így álltam a tükör előtt, csináltam egy szelfi videót, és mondtam, hogy: hát az az igazság, hogy ilyen ronda sem voltam még soha. Furcsa volt az egész. De nézzük a dolgok jó oldalát: eddig 20 percig szárítottam a hajam, most ez 2 perc. Az orvosok is mindig mondják: Réka hát maga fordítva van bekötve. Az az életigenlés, az ahogy Ön helytáll, csodálatos
– emlékezett vissza a drámai pillanatokra. Ez a hihetetlen belső erő volt az, ami átsegítette a legnehezebb éjszakákon is.
Réka nemcsak a saját fájdalmáról beszélt, hanem fontos tanácsokat is adott azoknak, akik hasonló cipőben járnak. Hiszi, hogy a test és a lélek egyensúlya, valamint a tudatos táplálkozás nélkülözhetetlen a gyógyuláshoz. Szerinte a betegség egy feladat, amit meg kell oldani, és ehhez minden belső tartalékot be kell vetni.
Nagyon fontos, hogy az immunrendszered erős legyen. Ahhoz viszont elengedhetetlen feltétele a megfelelő táplálkozás. Illetve a szénhidrát csökkentése. A legfontosabb pedig, hogy nem hagyod cserben önmagadat. Egy pici sport, egy pici mozgás energetikailag fontos, hogy jobban legyél. És én tényleg mindenkinek azt üzenem, hogy akárhogy is hívjuk a nehézséget, a feladatot: rák, válás, bármilyen anyagi probléma, onnan fel lehet állni, csak nem szabad cserbenhagyni azt az embert, akivel 0-24-ben együtt vagy, azaz saját magad. Merj segítséget kérni! Nekem is vannak pillérek az életemben, akik sokat segítenek nekem
– hangsúlyozta a stúdióban.
A legmegrázóbb részlet azonban csak ezután következett. Kiderült, hogy miközben az ország Rékát mosolyogni látta, ő a háttérben brutális fizikai kínokat élt át. Volt, hogy a teste már nem bírta a tempót, de az életigenlése erősebb volt a daganatnál.
Ez volt a cél. Hisz nálam is volt például olyan, hogy úgy tartottam edzést, hogy a Flectort felkevertem a pohárba és beledugtam a nyelvem, hogy valamennyire felszívja, és meg tudjam tartani azt a 90 percet. Aztán voltak már látható jelek. Sok lett a találgatás. Az az igazság, hogy ez teherré vált. Most pedig, mint egy kis galamb, kirepültem a kis ketrecemből
– vallotta be őszintén.
Réka vallomása nemcsak egy betegség története, hanem a feltámadásé is: ma már szabadnak érzi magát, és készen áll arra, hogy másoknak is reményt adjon a legsötétebb időkben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.