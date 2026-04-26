Kihangosított telefon mellett sírt Horváth Csenge, teljesen kiborult Hajdú Péter

Ezen a héten sem hagytuk sztárhírek nélkül a Bors olvasóit. A várandósan zokogó Horváth Csenge, a Hajdú Pétert kiborító Gáspár Győző és a lakásukat áruló Bódi Megyerék tartottak a legnagyobb érdeklődésre számot.

Fotó: Markovics Gábor

Kihangosított telefon mellett sírt Horváth Csenge és férje

Fésűs Nelly lánya miután kiderült, hogy várandós, azon aggódott, hogy minden rendben legyen a genetikai vizsgálaton. Horváth Csenge nagyon várta a fontos hívást és amikor végre befutott, nem állta meg könnyek nélkül.

Addig a pillanatig minden egyes nap remegő gyomorral feküdtem, és ezért nagyon izgultam, hogy minden legyen a lehető legnagyobb rendben. Reggel csörgött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben, és akkor ott a nemét is megtudtuk a kisbabánknak. Különösen szép pillanat volt. Pont mindketten ott voltunk a férjemmel a kihangosított telefon mellett, kicsit könnybe lábadt szemmel hallgattuk a jó hírt és ezzel minden vágyunk teljesült

- vallotta be a gyönyörű kismama.

Fotó: MW

Hajdú Péter hátán felállt a szőr Gáspár Győzőtől

A Frizbi TV műsorvezetője látott már karón varjút, vagyis nem könnyű őt meglepni. Gáspár Győzőnek most mégis sikerült elérnie, hogy Hajdú Péter feszélyezve érezze magát a saját közegében, ahol vendégül látta Gáspár Beát és férjét, akinek sikerült is kiborítani őt.

Őszintén meglepett, amikor Győzike előállt azzal, hogy a koporsókereskedés a mai napig központi szerepet játszik az életében. Bevallom azt hittem, hogy ez az egész dolog csak a show része volt. Amikor belekezdett a prezentációba, ki is borultam kicsit a dolog morbiditásán. Szó szerint a szőr fölállt a hátamon, miközben a különböző modelleket mutogatta

- jelentette ki Hajdú.

Fotó: MW

Bódi Megyer és felesége árulják az otthonukat: mindenki felháborodott az árán

A népszerű sztárpár tegnap jelentette be, hogy eladásra kínálják otthonukat, ugyanis építkezésbe fogtak, hogy egy nagyobb családi házba költözzenek. Bódi Megyer és párja, Dóri elképesztő áron hirdették meg az ingatlant. Az eladó téglalakás Budapest 13. kerületében található és habár a pár otthona igazán elegáns, követőik mégis úgy gondolják, hogy elég elrugaszkodott árért hirdették meg. A 42 négyzetméteres, két szobás lakás ugyanis 82 millió forintért került fel az ingatlanközvetítő oldalakra.