Kihangosított telefon mellett sírt Horváth Csenge, teljesen kiborult Hajdú Péter

Ezen a héten sem hagytuk sztárhírek nélkül a Bors olvasóit. A várandósan zokogó Horváth Csenge, a Hajdú Pétert kiborító Gáspár Győző és a lakásukat áruló Bódi Megyerék tartottak a legnagyobb érdeklődésre számot.
Fésűs Nelly lánya miután kiderült, hogy várandós, azon aggódott, hogy minden rendben legyen a genetikai vizsgálaton. Horváth Csenge nagyon várta a fontos hívást és amikor végre befutott, nem állta meg könnyek nélkül.
Addig a pillanatig minden egyes nap remegő gyomorral feküdtem, és ezért nagyon izgultam, hogy minden legyen a lehető legnagyobb rendben. Reggel csörgött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben, és akkor ott a nemét is megtudtuk a kisbabánknak. Különösen szép pillanat volt. Pont mindketten ott voltunk a férjemmel a kihangosított telefon mellett, kicsit könnybe lábadt szemmel hallgattuk a jó hírt és ezzel minden vágyunk teljesült
- vallotta be a gyönyörű kismama.
A Frizbi TV műsorvezetője látott már karón varjút, vagyis nem könnyű őt meglepni. Gáspár Győzőnek most mégis sikerült elérnie, hogy Hajdú Péter feszélyezve érezze magát a saját közegében, ahol vendégül látta Gáspár Beát és férjét, akinek sikerült is kiborítani őt.
Őszintén meglepett, amikor Győzike előállt azzal, hogy a koporsókereskedés a mai napig központi szerepet játszik az életében. Bevallom azt hittem, hogy ez az egész dolog csak a show része volt. Amikor belekezdett a prezentációba, ki is borultam kicsit a dolog morbiditásán. Szó szerint a szőr fölállt a hátamon, miközben a különböző modelleket mutogatta
- jelentette ki Hajdú.
A népszerű sztárpár tegnap jelentette be, hogy eladásra kínálják otthonukat, ugyanis építkezésbe fogtak, hogy egy nagyobb családi házba költözzenek. Bódi Megyer és párja, Dóri elképesztő áron hirdették meg az ingatlant. Az eladó téglalakás Budapest 13. kerületében található és habár a pár otthona igazán elegáns, követőik mégis úgy gondolják, hogy elég elrugaszkodott árért hirdették meg. A 42 négyzetméteres, két szobás lakás ugyanis 82 millió forintért került fel az ingatlanközvetítő oldalakra.
A Bajnokok csapatában versenyez jelenleg a Dominikai Köztársaságban Valkusz Milán öccse, a külvilágtól, szeretteitől elzárva. Az Exatlon sztárjának édesapja és testvérei most egy közös fotóval mutatták meg, hogy mellette állnak, amin ráadásul ritkán látott öccsük, és féltestvéreik is szerepelnek. Ráadásul a képek alapján az is kiderült, hogy Valkusz Máté családja jóval népesebb, mint gondoltuk. A fiúk édesanyja, Valkusz Valéria valójában Valkusz Tamás második felesége, sőt az első házasságából egy ikerpár is született, így a fiúknak van még egy bátyja és egy nővére. Valkusz Matyi és Zsófi nemrég ünnepelték a 43. születésnapjukat, míg Márk 17 éves lett. Az egész család együtt ülte meg a különleges eseményt, ahol csak az Exatlon 5. évadának sztárja nem volt jelen.
Hatalmas sikert aratott a TV2 realityműsora, a Nagy Ő, ahol a népszerű színész kegyeiért harcoltak a hölgyek. Stohl András végül Kiss Krisztát választotta az utolsó rózsa ceremónián hónapokkal ezelőtt. Azóta is izgalomban tartja az országot, hogy együtt vannak-e még, most kiderült az igazság.
Tény, hogy beritkultak mostanában a találkáink, mindkettőnknek nagyon kemény napjai, hetei vannak, de nem szakítottunk, együtt vagyunk Andrással
– árulta el az igazságot Kiss Kriszta.
