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Évekig azt hitték, csak szorong: egy kullancscsípés után rémálommá vált az élete

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors lyme-kór
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 21:30
szüléscsípéskullancs
Diana nyolchónapos terhes volt, amikor kullancsot talált a térdében. Nem jelentkeztek a klasszikus tünetek, ezért nem aggódott. Évekkel később azonban kiderült: súlyos, idegrendszert támadó Lyme-kór alakult ki nála.

Diana Cust 2021 júniusában, nyolchónapos terhesen fedezett fel egy kullancsot a térdében. Miután eltávolította, felhívta az orvosát, ahol azt mondták neki, hogy ha a kullancs nem volt 24 óránál tovább a bőrébe fúródva, nincs különösebb ok az aggodalomra.

20 orvos is látta, egy sem számolt veszélyként a kullancs csípésével
20 orvos is látta, egy sem számolt veszélyként a kullancs csípésével
Fotó: JLugon / Shutterstock

A nő hitt a szakembereknek.

Vakon megbíztam az orvosok tanácsában

– mondta később.

Mivel nem jelentkezett nála a Lyme-kór legismertebb tünete, a céltáblaszerű bőrpír sem, úgy gondolta, minden rendben van. A szülés után azonban egyre több egészségügyi problémával szembesült. Folyamatos fáradtság, hányinger, éjszakai izzadás és állkapocsfájdalom nehezítette a mindennapjait. Az orvosok ezeket a panaszokat sokáig a friss anyaságnak tulajdonították. 2022 tavaszára azonban drámai fordulat következett.

A romlás drámai volt. Már néhány ruhadarab összehajtogatása után is pihennem kellett, és a zuhany alatt sem tudtam végig állni

– emlékezett vissza.

Senki sem jött rá, hogy a kullancs csípése a probléma

A nő szerint az egyik legnehezebb időszak az volt, amikor az orvosok nem találtak magyarázatot a tüneteire.

Nagyon semmibe vettnek éreztem magam. Olyan volt, mintha megőrülnék

– mondta.

Végül több mint húsz orvos felkeresése után, 2024 márciusában derült ki, hogy negyedik stádiumú neurológiai Lyme-kórban és több társfertőzésben szenved. A diagnózis közel három évvel a kullancscsípés után született meg. Eközben súlyos kényszerbetegség és kontrollálhatatlan sírási rohamok is jelentkeztek nála. Később hízósejt-aktivációs szindrómát is diagnosztizáltak nála, amely komoly emésztési problémákat, jelentős fogyást és szigorú étrendi korlátozásokat okozott.

Ma már állítása szerint tüneteinek mintegy 80 százaléka javult, történetét pedig azért osztja meg másokkal, hogy felhívja a figyelmet a korai felismerés fontosságára.

A történetem minden részlete megelőzhető lett volna egy pontos diagnózissal és megfelelő kezeléssel.

A People szerint nőknek és férfiaknak egyaránt azt tanácsolja, hogy figyeljenek a testük jelzéseire.

Te vagy a saját tested legjobb ismerője.

@ticktalkswithdi I was recently asked to share the speech I gave to members of Congress — so I decided to turn it into a video. It’s almost impossible to fit five grueling years into two minutes. Years of searching for answers. Years of being dismissed, misdiagnosed, and fighting tooth and nail for proper testing and treatment. I’m sharing because this story isn’t unique and people are being misdiagnosed daily. I’m sharing because too many people are still falling through the cracks. I’m sharing because no one should have to fight this hard just to be heard. If telling my story helps even one person get the right testing sooner… If it helps someone feel validated instead of dismissed… If it prevents one family from walking the same road we did… Then it’s worth every vulnerable moment. And if you’re struggling, unsure about testing, or not being taken seriously — you’re not alone. My DMs are open. I’m happy to share what I’ve learned and help guide you toward the care you deserve. This isn’t about sympathy. It’s about change. 💚 #LymeDisease #fyp #pots #InvisibleIllness #lymewarrior ♬ original sound - Ticktalkswithdi

 

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