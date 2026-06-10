Fotókon a jelenet, rendesen meglepte valaki Szoboszlait a meccs után

Megindító jelenet zajlott le a Nagyerdeti Stadionban a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés lefújása után. Szoboszlai Dominik több mint félórán keresztül osztogatta az aláírásokat és készített közös fotókat a szurkolókkal, egy ponton viszont ő volt az, aki ajándékban részesült.

Meglepetésben részesült a Magyarország-Kazahsztán meccsen Szoboszlai Dominik

Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik ajándékot kapott a Magyarország-Kazahsztán meccsen

Domi, idejössz az ajándékodért?

– írta hatalmas papírra egy kisfiú, majd lebegtette azt a Nagyerdei Stadion nézőterén.

A felirat Szoboszlai Dominik figyelmét is felkeltette, akit az ifjú szurkoló egy sajátkezűleg készített, piros színű karkötővel lepett meg.

A válogatott csapatkapitánya egy személyre szabott karkötőt kapott ajándékba

Fotó: Tumbász Hédi

A magyar válogatott csapatkapitányának – aki gólt és gólpasszt is jegyzett a 3-1-re megnyert találkozón – olyannyira tetszett a személyre szabott ajándék, hogy rögtön a csuklójára is húzta azt. Sőt, cserébe az autogram és a közös fotó sem maradt el.