Fotókon a jelenet, rendesen meglepte valaki Szoboszlait a meccs után

Megindító jelenet zajlott le a Nagyerdeti Stadionban a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés lefújása után. Szoboszlai Dominik több mint félórán keresztül osztogatta az aláírásokat és készített közös fotókat a szurkolókkal, egy ponton viszont ő volt az, aki ajándékban részesült.
Domi, idejössz az ajándékodért?
– írta hatalmas papírra egy kisfiú, majd lebegtette azt a Nagyerdei Stadion nézőterén.
A felirat Szoboszlai Dominik figyelmét is felkeltette, akit az ifjú szurkoló egy sajátkezűleg készített, piros színű karkötővel lepett meg.
A magyar válogatott csapatkapitányának – aki gólt és gólpasszt is jegyzett a 3-1-re megnyert találkozón – olyannyira tetszett a személyre szabott ajándék, hogy rögtön a csuklójára is húzta azt. Sőt, cserébe az autogram és a közös fotó sem maradt el.
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