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Fotókon a jelenet, rendesen meglepte valaki Szoboszlait a meccs után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 05:15
karkötőajándék
Egy kisfiú ajándékkal készült Szoboszlai Dominik számára. A válogatott csapatkapitánya pedig örömmel fogadta el azt a Magyarország-Kazahsztán meccs lefújása után.
B.
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Megindító jelenet zajlott le a Nagyerdeti Stadionban a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés lefújása után. Szoboszlai Dominik több mint félórán keresztül osztogatta az aláírásokat és készített közös fotókat a szurkolókkal, egy ponton viszont ő volt az, aki ajándékban részesült.

Szoboszlai Dominik ajándéka a Magyarország-Kazahsztán meccsen
Meglepetésben részesült a Magyarország-Kazahsztán meccsen Szoboszlai Dominik
Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik ajándékot kapott a Magyarország-Kazahsztán meccsen

Domi, idejössz az ajándékodért?

– írta hatalmas papírra egy kisfiú, majd lebegtette azt a Nagyerdei Stadion nézőterén. 

A felirat Szoboszlai Dominik figyelmét is felkeltette, akit az ifjú szurkoló egy sajátkezűleg készített, piros színű karkötővel lepett meg.

A válogatott csapatkapitánya egy személyre szabott karkötőt kapott ajándékba
Fotó: Tumbász Hédi

A magyar válogatott csapatkapitányának – aki gólt és gólpasszt is jegyzett a 3-1-re megnyert találkozón – olyannyira tetszett a személyre szabott ajándék, hogy rögtön a csuklójára is húzta azt. Sőt, cserébe az autogram és a közös fotó sem maradt el.

 

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