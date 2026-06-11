Tragédiához vezetett a vihar: az ugrálóvárban vesztette életét a hároméves kislány

A mindössze hároméves Ava Ciampini egy ugrálóvárban játszott, amikor azt hirtelen felkapta a szélvihar.
A kislány még május 31-én szenvedett súlyos sérüléseket a kanadai Ouellette Parkban tartott vásár során, amikor az ugrálóvár körülbelül négy méter magasságba emelkedett. A Quebec Halottkémügyi Hivatal elmondása szerint Avát ezt követően azonnal kórházba szállították, ám nem sokkal később belehalt a sérüléseibe. A montreali rendőrség vizsgálatot indított a tragédia körülményeinek feltárása érdekében.
Összetört a szívünk… Még mindig nem tűnik valóságosnak ez az egész
- mondta el Ava kétségbeesett édesapja, Luca Ciampini.
A kanadai CityNews szerint a baleset napján a széllökések, jégeső kíséretében, 65 és 80 kilométer/óra között mozogtak, miközben heves zivatarok söpörtek végig Montreal térségén. Egy helybéli, Gino Moretto - akinek az unokája ismerte Avát -, elmondta: Ciampini egyike volt annak a tizenegy embernek, akik megsérültek a balesetben.
A hatóságok úgy vélik, hogy az ugrálóvár nagyjából 3,6-4 méter magasra emelkedett a levegőben.
Gondolataim a kislány családjával, szeretteivel és az egész közösséggel vannak, akik gyászolnak a tragédiát követően
- mondta el Soraya Martinez Ferrada, Montreal polgármestere, a New York Post beszámolója szerint.
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