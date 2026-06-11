Mesés életút, a dzsungelben nőtt fel a vb első góljának szerzője

A világbajnokság első gólját egy olyan játékos szerezte, aki nem Mexikóban született, hanem Kolumbia egyik eldugott falujából indult el. Ez jól mutatja, mennyire globalizálódott a futball, egy gyermek a csendes-óceáni kolumbiai dzsungelből akár a mexikói vb egyik főszereplőjévé is válhat. A 9. percben Mexikó gólra váltotta a fölényét, a dél-afrikai védelem labdát vesztett a 16-os előterében, Quinones elé került, aki úgy lőtt a hálóba, hogy a labda a kapus lábai között suhant el. A 42. percben ismét Quinones veszélyeztetett, lövése után a kapufáról pattant ki a labda. A Mexikó-Dél-Afrika nyitómérkőzés első félideje egy találatot hozot a foci-vb-n.

Mexikó-Dél-Afrika: Quinones ugrik a legmagasabbra, ő szerezte a vb első gólját Fotó: Luke Hales

A gólszerző, Julián Quinones 1997-ben Kolumbia egyik legszegényebb régiójában, Nariño tartományban született, a csendes-óceáni partvidék közelében fekvő Magüí Payán településen. Ez egy elszigetelt, nehezen megközelíthető vidék, ahol a gyerekek számára szinte a futball az egyetlen kitörési lehetőség. Quinones nagyon fiatalon került Mexikóba, tíz év után családot alapított, 2023-ban megkapta a mexikói állampolgárságot. Többször hangsúlyozta, hogy Mexikót második hazájának tekinti. Amikor döntenie kellett Kolumbia és Mexikó között, végül utóbbit választotta - írja róla az ESPN.

Mexikó-Dél-Afrika: 2 gól, 3 kiállítás

A második félidő egy kiállítással folytatódott: az 50. percben Gutierrez lépett ki egy az egyben, és a 16-os vonala előtt Sithole felborította őt. A dél-afrikai játékos piros lapott kapott. A 67. percben újabb gólt szerzett a házigazda, egy jobbról ívelt labdára Raúl Jimenez tisztán érkezett, és hat méterről a kapuba fejelt. A gólszerző elsírta magát boldogságában. A 84. percben újabb kiállítással sújtották Dél-Afrikát, a videóbíró jelezte, hogy Zwane megütötte ellenfelét, ezért piros lapot kapott, társai kilenc emberrel fejezték be a meccset. A ráadás perceiben Montest is kiállították, a mexikói csapat is megfogyatkozott.