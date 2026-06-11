Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Villő névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mesés életút, a dzsungelben nőtt fel a vb első góljának szerzője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mexikó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 23:03
foci-vb 2026quinonesdél - afrika
Megkezdődött a labdarúgó-világbajnokság. A Mexikó-Dél-Afrika nyitómeccsen két gól és három piros lap született.

A világbajnokság első gólját egy olyan játékos szerezte, aki nem Mexikóban született, hanem Kolumbia egyik eldugott falujából indult el. Ez jól mutatja, mennyire globalizálódott a futball, egy gyermek a csendes-óceáni kolumbiai dzsungelből akár a mexikói vb egyik főszereplőjévé is válhat. A 9. percben Mexikó gólra váltotta a fölényét, a dél-afrikai védelem labdát vesztett a 16-os előterében, Quinones elé került, aki úgy lőtt a hálóba, hogy a labda a kapus lábai között suhant el. A 42. percben ismét Quinones veszélyeztetett, lövése után a kapufáról pattant ki a labda. A Mexikó-Dél-Afrika nyitómérkőzés első félideje egy találatot hozot a foci-vb-n.

Mexikó-Dél-Afrika
Mexikó-Dél-Afrika: Quinones ugrik a legmagasabbra, ő szerezte a vb első gólját Fotó: Luke Hales

A gólszerző, Julián Quinones 1997-ben Kolumbia egyik legszegényebb régiójában, Nariño tartományban született, a csendes-óceáni partvidék közelében fekvő Magüí Payán településen. Ez egy elszigetelt, nehezen megközelíthető vidék, ahol a gyerekek számára szinte a futball az egyetlen kitörési lehetőség. Quinones nagyon fiatalon került Mexikóba, tíz év után családot alapított, 2023-ban megkapta a mexikói állampolgárságot. Többször hangsúlyozta, hogy Mexikót második hazájának tekinti. Amikor döntenie kellett Kolumbia és Mexikó között, végül utóbbit választotta - írja róla az ESPN.

Mexikó-Dél-Afrika: 2 gól, 3 kiállítás

A második félidő egy kiállítással folytatódott: az 50. percben Gutierrez lépett ki egy az egyben, és a 16-os vonala előtt Sithole felborította őt. A dél-afrikai játékos piros lapott kapott. A 67. percben újabb gólt szerzett a házigazda, egy jobbról ívelt labdára Raúl Jimenez tisztán érkezett, és hat méterről a kapuba fejelt. A gólszerző elsírta magát boldogságában. A 84. percben újabb kiállítással sújtották Dél-Afrikát, a videóbíró jelezte, hogy Zwane megütötte ellenfelét, ezért piros lapot kapott, társai kilenc emberrel fejezték be a meccset. A ráadás perceiben Montest is kiállították, a mexikói csapat is megfogyatkozott.

Mexikó végül 2-0-ra nyert, a házigazda győzelemmel kezdte a foci-vb-t.

2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
2026-os vb-megnyitó
Vb-megnyitó
Galéria: Shakira kitett magáért a vb megnyitóján
Fotó: Getty Images
1/9
Shakira kitett magáért a vb megnyitóján

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu