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„Emberi életekről van szó” - újabb medveészlelés történt Magyarországon, figyelmeztetést adott ki a polgármester

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors medve
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 21:35
észlelésmedveészlelés
A település közvetlen külterületén észlelték a jeleket.

Rendkívül fontos felhívást tett közzé Orosz József, Nagytálya polgármestere, számolt be róla a Heol kiemelve, medve feltételezett jelenléte kellett figyelmeztetni a lakosságot. Kiderült ugyanis, hogy a település közvetlen külterületén az állat jelenlétére utaló jeleket észleltek. Habár jelenléte egyelőre még nem megerősített, emberéletek lévén nem akarnak kockáztatni.

Medve tűnt fel Nagytálya mellett.
Medve tűnt fel Nagytálya mellett. Fotó: Volodymyr Burdiak

Medve tűnt fel Nagytálya mellett

Tisztelt Nagytályai és Környékbeli Lakosok! Polgármesterként az Önök biztonsága és a nyugalma a legfontosabb számomra. Ezért kötelességemnek tartom, hogy azonnal és első kézből tájékoztassam Önöket egy friss eseményről, megelőzve a pletykák és a félreértések terjedését

- kezdte posztját a polgármester:

Vaklárma is lehet, de mivel emberi életekről van szó, nem kockáztathatunk: a legmagasabb szintű alapossággal járunk el. A bejelentő értesítette a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát (BNPI) én pedig a helyi vadásztársaságot, valamint a körzeti megbízottat. A szakemberek megkezdték a bejelentés kivizsgálását és a helyszín ellenőrzését.A vizsgálat lezárultáig a legfontosabb a fokozott elővigyázatosság. 

 

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