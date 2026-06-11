„Emberi életekről van szó” - újabb medveészlelés történt Magyarországon, figyelmeztetést adott ki a polgármester

Rendkívül fontos felhívást tett közzé Orosz József, Nagytálya polgármestere, számolt be róla a Heol kiemelve, medve feltételezett jelenléte kellett figyelmeztetni a lakosságot. Kiderült ugyanis, hogy a település közvetlen külterületén az állat jelenlétére utaló jeleket észleltek. Habár jelenléte egyelőre még nem megerősített, emberéletek lévén nem akarnak kockáztatni.

Medve tűnt fel Nagytálya mellett. Fotó: Volodymyr Burdiak

Medve tűnt fel Nagytálya mellett

Tisztelt Nagytályai és Környékbeli Lakosok! Polgármesterként az Önök biztonsága és a nyugalma a legfontosabb számomra. Ezért kötelességemnek tartom, hogy azonnal és első kézből tájékoztassam Önöket egy friss eseményről, megelőzve a pletykák és a félreértések terjedését

- kezdte posztját a polgármester: