Holtan találták ágyában az ország nagy ígéretét, az édesanyja összetört

Holtan találták az Olaszország egyik nagy ígéreténk kikiáltott Alessandro Merucci focistát. A 17 éves tinédzsert a saját édesanyja találta meg holtan az ágyában, és a helyszínre riasztott mentők újraélesztési kísérleteinek ellenére sem sikerült megmenteni.
Alessandro Merucci rosszul érezte magát, ezért iskola helyett az ágyában pihent, ám dél körül az édesanyja holtan találta meg a hálószobájában. A tragédia még június 4-én történt. Az elsődleges információk szerint a 17 éves fiú szívrohamot kapott.
Alessandro ígéretes sportoló volt, az olasz ASD Gallinaro ifjúsági csapatában és a Polisportiva Valcomino 19 év alattiak együttesében is játszott. Emellett pedig fiatal kora ellenére már gyerekeknek tartott edzéseket.
A Daily Star beszámolója szerint a helyi fociszurkolók egy nyilvános transzparens kifüggesztésével tisztelegtek az elhunyt tehetség előtt, míg a település polgármestere gyásznapot hirdetett. Több sportklub, köztük a Lazio is részvétét fejezte ki.
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