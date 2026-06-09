Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Holtan találták ágyában az ország nagy ígéretét, az édesanyja összetört

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 06:15
focistatragédia
Rosszul érezte magát, ezért lefeküdt pihenni. Alessandro Merucci focistát holtan találták meg.
B.
A szerző cikkei

Holtan találták az Olaszország egyik nagy ígéreténk kikiáltott Alessandro Merucci focistát. A 17 éves tinédzsert a saját édesanyja találta meg holtan az ágyában, és a helyszínre riasztott mentők újraélesztési kísérleteinek ellenére sem sikerült megmenteni.

Gyász: Alessandro Merucci focista
Elhunyt Alessandro Merucci focista
Fotó: Pexels

Elhunyt Alessandro Merucci focista

Alessandro Merucci rosszul érezte magát, ezért iskola helyett az ágyában pihent, ám dél körül az édesanyja holtan találta meg a hálószobájában. A tragédia még június 4-én történt. Az elsődleges információk szerint a 17 éves fiú szívrohamot kapott.

Alessandro ígéretes sportoló volt, az olasz ASD Gallinaro ifjúsági csapatában és a Polisportiva Valcomino 19 év alattiak együttesében is játszott. Emellett pedig fiatal kora ellenére már gyerekeknek tartott edzéseket.

A Daily Star beszámolója szerint a helyi fociszurkolók egy nyilvános transzparens kifüggesztésével tisztelegtek az elhunyt tehetség előtt, míg a település polgármestere gyásznapot hirdetett. Több sportklub, köztük a Lazio is részvétét fejezte ki.

 

 

 

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu