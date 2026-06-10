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"Előttem az utódom" - Megszólalt a leváltását követően Győrfi Pál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors leváltás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 11:20
mentőszolgálatszóvivőGyőrfi Pál
A közösségi oldalán reagált az egykori szóvivő.
Bors
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A minap érkezett a hír, hogy Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új szóvivője, aki 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. Az Országos Mentőszolgálat a közleményében leszögezte, a korábbi szóvivő, Győrfi Pál a mentőszolgálat állományában marad, aki nemrég a közösségi oldalán szólalt meg, a leváltást követően.

Mentősök karácsonya Győrfi Pál 2025_12_08
Megszólalt a leváltását követően Győrfi Pál / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Megszólalt a leváltását követően Győrfi Pál

Előttem az utódom- Fogadjátok szeretettel Szűcs Brigitta szóvivő bajtársnőt! 43 éve csatlakoztam az Országos Mentőszolgálathoz, számomra ez Hivatás az Életért!

- írta a posztjában Győrfi Pál egy, az új szóvivőjel közös fotó kíséretében.

 

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