"Előttem az utódom" - Megszólalt a leváltását követően Győrfi Pál

A minap érkezett a hír, hogy Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új szóvivője, aki 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. Az Országos Mentőszolgálat a közleményében leszögezte, a korábbi szóvivő, Győrfi Pál a mentőszolgálat állományában marad, aki nemrég a közösségi oldalán szólalt meg, a leváltást követően.

Megszólalt a leváltását követően Győrfi Pál / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Megszólalt a leváltását követően Győrfi Pál

Előttem az utódom- Fogadjátok szeretettel Szűcs Brigitta szóvivő bajtársnőt! 43 éve csatlakoztam az Országos Mentőszolgálathoz, számomra ez Hivatás az Életért!

- írta a posztjában Győrfi Pál egy, az új szóvivőjel közös fotó kíséretében.