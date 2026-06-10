"Előttem az utódom" - Megszólalt a leváltását követően Győrfi Pál

A minap érkezett a hír, hogy Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új szóvivője, aki 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. Az Országos Mentőszolgálat a közleményében leszögezte, a korábbi szóvivő, Győrfi Pál a mentőszolgálat állományában marad, aki nemrég a közösségi oldalán szólalt meg, a leváltást követően.
Előttem az utódom- Fogadjátok szeretettel Szűcs Brigitta szóvivő bajtársnőt! 43 éve csatlakoztam az Országos Mentőszolgálathoz, számomra ez Hivatás az Életért!
- írta a posztjában Győrfi Pál egy, az új szóvivőjel közös fotó kíséretében.
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