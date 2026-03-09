Menczer Tamás: Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát

"A Fidesz csak a harmadik erő, nem csoda, hogy hallgat a Fidesz. Ezt írta a 444 a vasárnapi kazincbarcikai választás előtt, aztán a Fidesz jelöltje magabiztos fölénnyel megnyerte a választást" - mondta el a Facebookon közzétett videójában Menczer Tamás.
16 év után nyertünk Kazincbarcikán egyéni önkormányzati körzetet, és a tiszás jelölt csak a harmadik lett. Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát. Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a magyarok nem akarnak ukránbarát, tiszás bábkormányt, a magyarok nem akarnak egy olyan bábkormányt, amely háborúba vinne bennünket, odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és leválasztana bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról. Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a Fidesz a biztos választás
- tette hozzá.
