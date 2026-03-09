A Nagy Ő kiesettjei: mi történt velük a műsor óta?

A TV2 sikerműsorában, A Nagy Ő-ben ismerhette meg őket az ország: ott láthattuk, hogyan küzdenek a szerelemért, rivaldafényben, kamerák kereszttüzében. Most azonban arról is őszintén mesélnek, hogy milyen hatással volt rájuk a műsor, mennyire változtatta meg az életüket, és hogyan alakult azóta a férfiakhoz fűződő viszonyuk.

Böbe, Gina és Kiara Lord a végsőkig harcban voltak A nagy Ő, azaz Stohl András szívéért (Fotó: hot! magazin/TV2)

A Nagy Ő kiesői: mi lett velük?

Böbe

A Nagy Ő óta Böbe neve egyet jelent a határozottsággal és az őszinteséggel: ma már szinte mindenhol megismerik az utcán.

– A való életben is agilis és határozott vagyok, mindig kiállok magamért és másokért, és a műsorban is ilyen maradtam. Meglepett, hogy kevésbé viselt meg az egész lelkileg, mint másokat. Azóta igazi szeretetcunami árad felém: bármerre megyek, megismernek, kedves üzeneteket kapok, napi szinten száz fölött is – mondta Böbe a hot! magazinnak. – A munkám is felpörgött, sokan szeretnének hozzám jönni masszázsra, mert azt mondják, a tévében látott nyugalmat szeretnék megtapasztalni. Külön öröm, hogy gimnáziumok hívnak rendezvényekre, fiatalok szaladnak utánam egy fotóért; 18 éves a lányom, így ez nekem szívügy. A férfirajongók száma is megsokszorozódott, rengetegen szeretnének ismerkedni, de csak annak adok esélyt, aki igazán kitartó és személyesen is bizonyít.

A Nagy Ő Böbéje igazi karakán személyiség volt (Fotó: hot! magazin/TV2)

Gina

A Nagy Ő Gina számára nemcsak kaland volt, hanem igazi önismereti utazás is: kiszakadt a hétköznapokból, majd egészen más szemlélettel tért vissza az életébe.

– Előtte egy teljesen hétköznapi, szinte monoton életem volt, és jólesett két és fél hétre kiszakadni belőle. Amikor hazamentem, és az ötéves fiam ott ült hátul az autóban, hirtelen rádöbbentem, milyen hálás vagyok mindenért: érte, az otthonomért, a mindennapjaimért. A villában sokszor ránéztem a kezemen egy kis sebre, amit még indulás előtt szereztem, és az emlékeztetett rá, hogy van egy valódi, stabil életem. A kisfiammal nagyon erős a kötődésünk, szinte sosem töltöttünk külön éjszakát, mégis hősiesen viselte: tudta, hogy anya visszamegy érte – mondta lapunknak Gina. – A férfiak reakciója vegyes: nem az a típus vagyok, akire mindenki azonnal lecsap, sőt talán kicsit ijesztő is vagyok. Írnak persze, de nem vagyok könnyű eset: nálam meg kell dolgozni a figyelemért.