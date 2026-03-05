Kijev tombol a szabadon engedett magyar hadifoglyok miatt

Az ukrán külügyminisztérium arra kéri Magyarország ukrajnai ügyvivőjét, hogy szerezzen be megbízható adatokat azokról a hadifoglyokról, akiket Oroszország átadott Magyarország számára – írja az Ukrinform. A tárca hangsúlyozta, hogy az ukrán fél nem kapott hivatalos információt arról, pontosan kiket engedtek szabadon. Emiatt a minisztériumba bekéretik Magyarország ideiglenes ügyvivőjét, hogy hiteles adatokat kérjenek az ügyről. Emellett Ukrajna hozzáférést is kér azokhoz a személyekhez, akiket állítólag átadtak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és a vele Budapestre érkező két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2026. március 5-én Fotó: MTI

„Az ukrán fél folyamatosan dolgozik ezen minden lehetséges fórumon, és együttműködik minden olyan szereplővel, aki hozzájárulhat embereink kiszabadításához. Ugyanakkor kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy Moszkva és Budapest nem először használja fel manipulációra a hadifoglyok érzékeny kérdését” – közölte a minisztérium.