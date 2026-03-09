12 év után bajba került a donor tüdő: alig kap levegőt a 34 éves magyar sportoló

Tizenkét év viszonylagos nyugalom után, Tamács Lóránd transzplantált tüdeje kritikus állapotba került. A férfi annyira nehezen kapott levegőt, hogy kórházba került. Kiderült, 40 százalék alá csökkent a tüdőkapacitása, még nem érte el a kritikus szintet, de nem sok választotta el attól, hogy másodszor is felkerüljön a tüdőre várók listájára, és szóba jöhet egy újabb transzplantáció.

A transzplantáció után 12 évvel, 40 százalékra esett le a tüdő kapacitása Fotó: családi album

12 évvel a transzplantáció után alig kapott levegőt



Lórándot már hazaengedték a kórházból, de még napokig szednie kell a gyógyszereket, azok nélkül jelenleg nem tudna élni.

Nagyjából ötven szem orvosságot szedek naponta, ebben van szteroid és antibiotikum is. Ez még pár napig így lesz, aztán kiderül, hogy hatottak-e annyira, hogy biztonságosan kapjak levegőt a továbbiakban.



- mondja Lóci.

Lóci a kezelésen,a kórházban Fotó: családi album

Tamács Lóránd 34 éves, tüdőtranszplantált sportoló, aki gyerekkora óta cisztás fibrózissal élt, és új tüdőt kapott, lassan 12 éve él az új szervével, amivel eddig nem voltak komoly problémák. Kiskora óta nehéz dolga volt a saját tüdejével, folyamatosan tapadós váladékot kellett eltávolítani a tüdejéről, a végén már a sport sem ment, ami Lóránd számára szinte ugyanolyan fontos, mint a levegő. Fellélegezhetett az új tüdeje miatt, szinte új életet kapott akkor. Most mégis problémák adódtak.

Emlékszem, az életem 180 fokos fordulatot vett. Naponta órákat kell a tüdőm tisztításával foglalkozni, ez mind megszűnt miután megkaptam az új tüdőt. A tizenkét év alatt voltak kisebb-nagyobb mélypontok, de összességében nem panaszkodom, eddig jól működött a donor szerv. Most viszont éreztem, hogy ez így már nem lesz jó, tenni kell valamit

- emlékszik vissza Lóránd a kezdetekre és az elmúlt napok eseményeire. A tüdőkapacitása nyolc év alatt körülbelül 35 százalékkal csökkent, és a tüdeje állapota folyamatosan romlott. Javulásra nincs esély, a cél az, hogy minél tovább megőrizze azt, ami még működik, ha nem sikerül, akkor más nem segíthet majd, csak egy újabb tüdő.

12 éve a transzplantáció utáni napokban Fotó: családi album

A kilökődésgátló gyógyszerek mellékhatásai miatt cukorbetegség, csontritkulás alakult ki Lórándnál. A fiatalember éppen ezért rendszeresen méri a cukrát, de sajnos még nem tudott beruházni a LinX szenzor vércukormérőre, ami magától ellenőrzi és a telefonon megjeleníti a cukorszintet.

Nagyon jól jött volna egy ilyen eszköz már eddig is, de most szinte létszükségletté válik. Nem annyira drága, de sajnos több kellene belőle, azt pedig sajnos én nem tudom finanszírozni.

Lóránd álma továbbra is az, hogy végre edző lehessen, hogy inspiráljon másokat a saját példájával. TikTok csatornáján napi szinten informálja a követőit.