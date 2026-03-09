Pusztító tűzvész tombolt Glasgow-ban: felrobbant, majd összeomlott az épület

Az Egyesült Királyság egyik legforgalmasabb vasútállomása a mai nap folyamán zárva tart egy hatalmas tűzvész miatt. A tűzoltókat vasárnap délután riasztották egy vape bolthoz a glasgow-i Union Streeten. Az épület, amely Glasgow központi pályaudvarának és a Grand Central Hotelnek a közelében található, a hírek szerint felrobbant, majd összeomlott.
A tűzoltóság közleménye szerint a lakosságnak továbbra is azt tanácsolják, lehetőség szerint kerüljék el a területet, a közelben élőknek pedig óvintézkedésként azt, hogy tartsák csukva az ablakokat - írja a Mirror.
Március 8-án, vasárnap 15:46-kor kaptunk riasztást egy négyszintes kereskedelmi épület földszintjét érintő tűzről Glasgow-ban, a Union Streeten. A tetőponton 18 készüléket és speciális erőforrást mozgósítottak. Azóta a helyzetet csökkentették, és kilenc készülék, köztük három nagy görgős jármű, továbbra is készenlétben áll
- mondta el ma reggel a Skót Tűzoltóság és Mentőszolgálat szóvivője, kiemelve, hogy áldozatról nincsenek jelentések.
A Union Streeten történt tűz miatt a glasgow-i központi pályaudvarról induló vonatközlekedés szünetel. Az állomás holnap reggel is zárva marad. Ha ma este vagy holnap reggel utazni tervez, kérjük, először érdeklődjön a vonattársaságánál
- nyilatkozta a Network Rail szóvivője tegnap este.
