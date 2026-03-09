Pusztító tűzvész tombolt Glasgow-ban: felrobbant, majd összeomlott az épület

Az Egyesült Királyság egyik legforgalmasabb vasútállomása a mai nap folyamán zárva tart egy hatalmas tűzvész miatt. A tűzoltókat vasárnap délután riasztották egy vape bolthoz a glasgow-i Union Streeten. Az épület, amely Glasgow központi pályaudvarának és a Grand Central Hotelnek a közelében található, a hírek szerint felrobbant, majd összeomlott.

Pusztító tűzvész tombolt Glasgowban / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kilenc tűzoltókészülék és három magas emelésű jármű maradt a helyszínen ma reggel. Az eset jelentős közlekedési fennakadást okozott.

A tűzoltóság közleménye szerint a lakosságnak továbbra is azt tanácsolják, lehetőség szerint kerüljék el a területet, a közelben élőknek pedig óvintézkedésként azt, hogy tartsák csukva az ablakokat - írja a Mirror.

Március 8-án, vasárnap 15:46-kor kaptunk riasztást egy négyszintes kereskedelmi épület földszintjét érintő tűzről Glasgow-ban, a Union Streeten. A tetőponton 18 készüléket és speciális erőforrást mozgósítottak. Azóta a helyzetet csökkentették, és kilenc készülék, köztük három nagy görgős jármű, továbbra is készenlétben áll

- mondta el ma reggel a Skót Tűzoltóság és Mentőszolgálat szóvivője, kiemelve, hogy áldozatról nincsenek jelentések.

A Union Streeten történt tűz miatt a glasgow-i központi pályaudvarról induló vonatközlekedés szünetel. Az állomás holnap reggel is zárva marad. Ha ma este vagy holnap reggel utazni tervez, kérjük, először érdeklődjön a vonattársaságánál

- nyilatkozta a Network Rail szóvivője tegnap este.

A minap készült videón az látható, ahogy a tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat, miközben a műemlék épület homlokzata összeomlott:

Sadly the building has now partially collapsed. I hope the fire can be contained. The corner of the Forsyth Building, as well as the Caledonian Chambers and Central Hotel seem unaffected.



It's a massive blow to Union Street with the restoration of the Egyptian Halls in prospect. https://t.co/trpkXKJ97s pic.twitter.com/LLVrzJMD7w — Paul Sweeney (@PaulJSweeney) March 8, 2026



