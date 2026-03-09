Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pusztító tűzvész tombolt Glasgow-ban: felrobbant, majd összeomlott az épület

glasgow
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 09:50
egyesült királyságpusztító tűzvésztűzvész
Zárva tart az Egyesült Királyság egyik legforgalmasabb vasútállomása. A tűzoltókat vasárnap délután riasztották egy vape bolthoz a glasgow-i Union Streeten.
Bors
A szerző cikkei

Az Egyesült Királyság egyik legforgalmasabb vasútállomása a mai nap folyamán zárva tart egy hatalmas tűzvész miatt. A tűzoltókat vasárnap délután riasztották egy vape bolthoz a glasgow-i Union Streeten. Az épület, amely Glasgow központi pályaudvarának és a Grand Central Hotelnek a közelében található, a hírek szerint felrobbant, majd összeomlott. 

tűz, lángok, kigyulladt
Pusztító tűzvész tombolt Glasgowban  / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kilenc tűzoltókészülék és három magas emelésű jármű maradt a helyszínen ma reggel. Az eset jelentős közlekedési fennakadást okozott.

A tűzoltóság közleménye szerint a lakosságnak továbbra is azt tanácsolják, lehetőség szerint kerüljék el a területet, a közelben élőknek pedig óvintézkedésként azt, hogy tartsák csukva az ablakokat - írja a Mirror.

Március 8-án, vasárnap 15:46-kor kaptunk riasztást egy négyszintes kereskedelmi épület földszintjét érintő tűzről Glasgow-ban, a Union Streeten. A tetőponton 18 készüléket és speciális erőforrást mozgósítottak. Azóta a helyzetet csökkentették, és kilenc készülék, köztük három nagy görgős jármű, továbbra is készenlétben áll

- mondta el ma reggel a Skót Tűzoltóság és Mentőszolgálat szóvivője, kiemelve, hogy áldozatról nincsenek jelentések.

A Union Streeten történt tűz miatt a glasgow-i központi pályaudvarról induló vonatközlekedés szünetel. Az állomás holnap reggel is zárva marad. Ha ma este vagy holnap reggel utazni tervez, kérjük, először érdeklődjön a vonattársaságánál

-  nyilatkozta a Network Rail szóvivője tegnap este.

A minap készült videón az látható, ahogy a tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat, miközben a műemlék épület homlokzata összeomlott:


 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu