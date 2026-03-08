Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ha valamikor van aktualitása annak, hogy a háború ellen felemeljük a szavunkat, az most van!"

debrecen
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 10:38
papp lászlóHáborúellenes Gyűlésorbán viktorháború
Papp László, Debrecen polgármestere szerint a mostani választás tétje óriási. A debreceni Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki véleményét a Ripostnak.

Papp László, Debrecen polgármestere a Digitális Polgári Körök által tegnap, március 7-én megrendezett debreceni Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki véleményét a Ripostnak háború és béke kérdésében. Papp László szerint a mostani választás tétje óriási. Hiszen Zelenszkij Magyar Péterrel összejátszva megzsarolta a teljes magyar nemzetet, és most már fenyegetőzik is. Orbán Viktor miniszterelnököt az ukrán elnök ugyanis halálosan megfenyegette. 

háború
Papp László, Debrecen polgármestere a debreceni Háborúellenes Gyűlésen / Forrás: Mediaworks

Papp László szerint a mostani választáson háború és béke kérdéséről döntünk

Papp László, Debrecen polgármestere szerint a mostani választás tétje óriási. A debreceni Háborúellenes Gyűlésen hangsúlyozta, hogy a gyűlést különösen aktuálissá teszi a Közel-Kelet térségében kirobbant újabb háború, és Zelenszkij halálos fenyegetőzése.

Európa egy nagyon nagy kihívás előtt áll. A szomszédban, Ukrajna területén háború zajlik. Energiaválság fenyeget bennünket. A Közel-Kelet térségében újabb háborús konfliktus robbant ki. Tehát ha valamikor van aktualitása annak, hogy a háború ellen felemeljük a szavunkat, az most van 

- nyilatkozta Papp László a Ripostnak, majd hozzátette:

Ezt ráadásul kifejezetten aktuálissá teszi a fenyegető hangvétel, az a hangnem amelyet Zelenszkij elnök az elmúlt napokban megengedett magának a magyar miniszterelnökkel szemben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu