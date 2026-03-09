Leticia Calderón: A fiaimnak ajándék volt, hogy Magyarországra utaztunk

Korábban már járt nálunk, de most több tíz év után visszatért az Esmeralda című sorozat főszereplője, Leticia Calderón. A gyönyörű mexikói színésznő nem csupán a kultúrát igyekszik megismerni az utazásai során, hanem az ország történelmét is.

Leticia Calderón Esmeraldaként máig a magyarok egyik kedvence (Fotó: hot! magazin / Gáll Regina)

Leticia Celderón imádja hazánkat

Minden nagyon tetszett, amit ebből az országból láttam. Az épületek, az utcák, az emberek mind nagyon szimpatikusak, szeretek itt lenni. Nagyon különbözik a hazámtól, de korábban, fiatalabb koromban is szerettem itt lenni, és most is élvezem az itteni légkört

– kezdte a hot! magazinnak Leticia. „Magyarországnak nagyon érdekes a története. Vannak a történelmének sajnálatos részei, de egyben úgy látom, hogy ez egy szép és bátor nép. Éppen ezért nemcsak a turisztikai látványosságokra vagyok kíváncsi, hanem olyan ut cákon is szeretnék bolyongani, amik mentesek a turistáktól. Szeretném átélni, milyen csak magyar emberek között sétálni.”

„Mindkét gyermekem meg akarja kóstolni az összes magyar ételt”

A színésznő a két fiával érkezett hozzánk, ráadásul mindkettőnek akkoriban volt a születésnapja, így az utazás tele volt ünneplésekkel.

„A nagyobbik fiam születésnapja pont akkor volt, amikor a repülőn utaztunk. Kicsit csalódott volt, hogy nem Magyarországon ünneplünk, de azért így is jó volt. A kisebbik fiamat viszont már itt köszöntöttük: ettünk tortát, és elénekeltük a Mexikóban szokásos szülinapi dalt. A fiaimnak ajándék volt, hogy Magyarországra utaztunk. Ők először tartottak velem egy ilyen jellegű útra, tehát nekik minden új” – mesélte az édesanya.

Mindkét gyermekem meg akarja kóstolni az összes magyar ételt, és folyamatosan vásárolják a szuveníreket. Persze nagyon jól tudják, hogy dolgozni jöttem ide, és így nincs folyamatosan időnk a szórakozásra.

Leticia Calderón A Nagy Duett forgatását is alig várta

Leticia A Nagy Duettre is magával vitte a két fiát, így lehetőségük volt ezt a műsort is megismerni. A TV2 sikerműsorában ugyanis ezúttal a mamájuk volt a vendég zsűritag. A színésznő fergetegesen érezte magát a műsorban, és azonnal megtalálta a közös hangot a többi ítésszel.