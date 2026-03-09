Leticia Calderón: A fiaimnak ajándék volt, hogy Magyarországra utaztunk

Korábban már járt nálunk, de most több tíz év után visszatért az Esmeralda című sorozat főszereplője, Leticia Calderón. A gyönyörű mexikói színésznő nem csupán a kultúrát igyekszik megismerni az utazásai során, hanem az ország történelmét is.
Minden nagyon tetszett, amit ebből az országból láttam. Az épületek, az utcák, az emberek mind nagyon szimpatikusak, szeretek itt lenni. Nagyon különbözik a hazámtól, de korábban, fiatalabb koromban is szerettem itt lenni, és most is élvezem az itteni légkört
– kezdte a hot! magazinnak Leticia. „Magyarországnak nagyon érdekes a története. Vannak a történelmének sajnálatos részei, de egyben úgy látom, hogy ez egy szép és bátor nép. Éppen ezért nemcsak a turisztikai látványosságokra vagyok kíváncsi, hanem olyan ut cákon is szeretnék bolyongani, amik mentesek a turistáktól. Szeretném átélni, milyen csak magyar emberek között sétálni.”
A színésznő a két fiával érkezett hozzánk, ráadásul mindkettőnek akkoriban volt a születésnapja, így az utazás tele volt ünneplésekkel.
„A nagyobbik fiam születésnapja pont akkor volt, amikor a repülőn utaztunk. Kicsit csalódott volt, hogy nem Magyarországon ünneplünk, de azért így is jó volt. A kisebbik fiamat viszont már itt köszöntöttük: ettünk tortát, és elénekeltük a Mexikóban szokásos szülinapi dalt. A fiaimnak ajándék volt, hogy Magyarországra utaztunk. Ők először tartottak velem egy ilyen jellegű útra, tehát nekik minden új” – mesélte az édesanya.
Mindkét gyermekem meg akarja kóstolni az összes magyar ételt, és folyamatosan vásárolják a szuveníreket. Persze nagyon jól tudják, hogy dolgozni jöttem ide, és így nincs folyamatosan időnk a szórakozásra.
Leticia A Nagy Duettre is magával vitte a két fiát, így lehetőségük volt ezt a műsort is megismerni. A TV2 sikerműsorában ugyanis ezúttal a mamájuk volt a vendég zsűritag. A színésznő fergetegesen érezte magát a műsorban, és azonnal megtalálta a közös hangot a többi ítésszel.
„Tudtam, miről szól ez a műsor, és őszintén szólva, nagyon vártam, hogy ott lehessek és élőben lássam. Szerintem ez egy rendkívül szórakoztató formátum, ahol nem is az éneklés számít, hanem inkább a produkciók kreativitása, a párosok közötti kémia, a látvány és a humoros pillanatok. Tehát eszerint is terveztem a pontozást: ha egy produkcióban ott van a kreativitás, az összeszokottság és a humor, akkor az sem gond, ha az éneklésben amatőr fél rosszul énekel. Itt az a lényeg, hogy kikapcsoljunk és csak szórakozzunk!”
A színésznő idén lesz 58 éves, és még mindig elképesztően gyönyörű. Egy korábbi interjúban elárulta, hogy úgy érzi, az anyaság tartja fiatalon.
