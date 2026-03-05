Orbán Viktor: Magyarország készültségben! Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni!

"Magyarország készültségben! Az iráni háború nyomán aktiválhatják a nyugat-európai terrorista sejteket. Ez közvetlenül érinti Magyarország biztonságát, ezért óvintézkedéseket vezettünk be. Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni!" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor. Mint ismert, sokat változott a háborús helyzet a világban egy hét alatt: már nem csak a szomszédunkban zajló orosz-ukrán háború miatt kell aggódnunk, de a közel-keleti események miatt is.
Orbán Viktor elárulta: a csütörtöki nap a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén kezdődött, miután a közel-keleti háború sajnos közvetlenül érinti Magyarország biztonsági helyzetét.
Azt megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják
- magyarázta a kormányfő, kiemelve: a nemzeti kormány ebben a helyzetben is megvédi Magyarország békéjét és biztonságát.
Döntés született: a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítették.
