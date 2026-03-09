Gyászba borult a sztárvilág: elhunyt a Szellemirtók színésze

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt Jennifer Runyon. A 65 éves színésznő leginkább az 1984-es Szellemirtókban nyújtott alakításáról, valamint a Charles in Charge első évadában való szerepléséről vált híressé.

Tragédia: elhunyt a népszerű színésznő / Fotó: Pexels / Pexels

65 éves korában elhunyt a népszerű színésznő

A sztár családja a hétvégén osztotta meg a színésznő halálhírét a Facebookon:

Péntek este elhunyt szeretett Jenniferünk. Egy hosszú és megterhelő út végén, családja körében távozott.

Majd hozzátették:

Mindig az élet szeretetéről és a családja iránti odaadásáról fogunk rá emlékezni. Odafentről is mosolyogni fog ránk a gyönyörű mosolyával. Nyugodj békében, Jenn!

Nem sokkal a bejelentés után sorra érkeztek a tisztelgések a sztár előtt. A színésznő, Erin Murphy elárulta, hogy Jennifer halálát rákbetegség okozta.

Rendkívül szomorúan osztom meg, hogy a barátom, Jennifer Runyon Corman elhunyt egy rövid, rák elleni küzdelem után. Vannak emberek, akikről már azelőtt tudod, hogy barátok lesztek, mielőtt találkoznátok. Különleges nő volt...

Jennifer Runyon filmes pályafutását az 1980-as To All a Goodnight című horrorfilmben kezdte, amelyben a főszereplő Nancyt játszotta, majd később pedig Sally Frame karakterét alakította az amerikai Another World című szappanoperában. A népszerű Szellemirtókban Jennifer a nyitójelenetben tűnt fel, egy diáklányt alakítva, aki részt vesz egy ESP-kísérletben.

Sokszínű televíziós karrierje során olyan népszerű amerikai sorozatokban is feltűnt, mint a Magnum P.I. és a Beverly Hills, 90210. Jennifer utolsó szerepe a 2017-es Bloodsucka Jones vs. The Creeping Death című horrorvígjátékban volt - írja a Mirror.