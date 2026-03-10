G.w.M a magas benzinárakról: Ennek az oka az orosz-ukrán háború!

Az orosz-ukrán konfliktus és az iráni háború is közrejátszik abban, hogy nagyon megdrágult a benzin és gázolaj ára Európában. A Barátság kőolajvezeték elzárása is okot adott arra, hogy Magyarország rákényszerült a stratégiai tartalékok használatára. Így tehát érthető, hogy miért indult emelkedésnek az üzemanyag ára. A helyzettel kapcsolatban G.w.M is elmondta véleményét, és kiemelte, hogy Magyarországon szerencsére védett ár van, amit tegnap jelentett be Orbán Viktor.
Németországban és mellette több európai országban is nagyjából ezer forint körül van a benzin és gázolaj ára. Ennek az oka, az orosz-ukrán háború. Az olaj ára az egekben van, de Magyarországon szerencsére nyugi van. A magyar vállalkozóknak és családoknak árstop van
– mondta közösségi oldalán Varga Márk.
A baloldali trollok természetesen azonnal betalálták a rappert, aki már előre felkészült erre és üzent is nekik videója végén. „Akik még ebben is a rosszat szeretnék látni, azok nyugodtan menjenek el egy szomszédos országba és tankoljanak ezer forintért” - jegyezte meg G.w.M.
