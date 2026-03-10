Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

G.w.M a magas benzinárakról: Ennek az oka az orosz-ukrán háború!

védett ár
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 14:34
üzemanyag árakG.w.M
Orbán Viktor tegnap jelentette be, hogy védett árat vezet be a magyar kormány a benzinre és a gázolajra. G.w.M közösségi oldalán kiállt a döntés mellett, mivel külföldön kezd elharapódzni az üzemanyag helyzet.
Bors
A szerző cikkei

Az orosz-ukrán konfliktus és az iráni háború is közrejátszik abban, hogy nagyon megdrágult a benzin és gázolaj ára Európában. A Barátság kőolajvezeték elzárása is okot adott arra, hogy Magyarország rákényszerült a stratégiai tartalékok használatára. Így tehát érthető, hogy miért indult emelkedésnek az üzemanyag ára. A helyzettel kapcsolatban G.w.M is elmondta véleményét, és kiemelte, hogy Magyarországon szerencsére védett ár van, amit tegnap jelentett be Orbán Viktor.

G.w.M közúti veszélyeztetés
G.w.M szerint több oka lehet a magas benzinárnak: a szomszédos és az iráni háború (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M reagált a külföldi benzinválságra

Németországban és mellette több európai országban is nagyjából ezer forint körül van a benzin és gázolaj ára. Ennek az oka, az orosz-ukrán háború. Az olaj ára az egekben van, de Magyarországon szerencsére nyugi van. A magyar vállalkozóknak és családoknak árstop van

– mondta közösségi oldalán Varga Márk.

A baloldali trollok természetesen azonnal betalálták a rappert, aki már előre felkészült erre és üzent is nekik videója végén. Akik még ebben is a rosszat szeretnék látni, azok nyugodtan menjenek el egy szomszédos országba és tankoljanak ezer forintért” - jegyezte meg G.w.M.

@gwmmusic_official

⛔️💰

♬ eredeti hang - GWMMUSIC_OFFICIAL

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu