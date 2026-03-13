Nem sikerült a csomagcsere: tetten érték a drogdílereket Veszprém belvárosában

Drogfogás történt Veszprémben: A rendőrök egy drogpárost buktattak le a belvárosban, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

Drogot fogott Veszprémben a rendőrség.

Illusztráció: Gé / MW

Lekapcsolták a Veszprémi dílereket

A járőrök március 8-án kora este lettek figyelmesek két gyanúsan viselkedő fiatalra a városközpontban. Az egyikük egy zacskót adott át a másiknak, majd egy közeli ingatlan felé indultak. A csomagot átadó férfi belépett az épületbe, ahol a rendőrök a lépcsőházban igazoltatták a 26 éves, Érd környékéről származó férfit. Az ellenőrzés során kábítószergyanús anyagot találtak nála.

A rendőrök ezt követően bementek a lakásba is, ahol az asztalon kiporciózott fehér port találtak. A lakásban elfogták a férfi 24 éves barátnőjét is, és mindketten azt állították az anyagról, hogy kokainszármazék. A helyszínen zöld növényi maradványokat, valamint a kábítószer porciózásához és terjesztéséhez használt eszközöket is lefoglaltak.

A 26 éves férfit és 24 éves párját előállították, majd kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették és kihallgatták őket. A nyomozók kezdeményezték a letartóztatásukat. A rendőrség rajtuk kívül több fogyasztót is azonosított az ügyben, akiknek kábítószer birtoklása miatt kell felelniük, írja Police.hu.