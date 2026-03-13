Nem sikerült a csomagcsere: tetten érték a drogdílereket Veszprém belvárosában

Drogfogás történt Veszprémben: A rendőrök egy drogpárost buktattak le a belvárosban, és kezdeményezték a letartóztatásukat.
A járőrök március 8-án kora este lettek figyelmesek két gyanúsan viselkedő fiatalra a városközpontban. Az egyikük egy zacskót adott át a másiknak, majd egy közeli ingatlan felé indultak. A csomagot átadó férfi belépett az épületbe, ahol a rendőrök a lépcsőházban igazoltatták a 26 éves, Érd környékéről származó férfit. Az ellenőrzés során kábítószergyanús anyagot találtak nála.
A rendőrök ezt követően bementek a lakásba is, ahol az asztalon kiporciózott fehér port találtak. A lakásban elfogták a férfi 24 éves barátnőjét is, és mindketten azt állították az anyagról, hogy kokainszármazék. A helyszínen zöld növényi maradványokat, valamint a kábítószer porciózásához és terjesztéséhez használt eszközöket is lefoglaltak.
A 26 éves férfit és 24 éves párját előállították, majd kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették és kihallgatták őket. A nyomozók kezdeményezték a letartóztatásukat. A rendőrség rajtuk kívül több fogyasztót is azonosított az ügyben, akiknek kábítószer birtoklása miatt kell felelniük, írja Police.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.