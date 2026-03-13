Riadalom Sárbogárdon: gázszivárgás miatt kellett kiüríteni egy óvodát

Gázszivárgás történt a sárbogárdi Zengő Óvoda közelében, ezért az intézményt kiürítették, a gyermekeket pedig biztonságos helyre vitték. A történtekről Sárbogárd polgármestere, Sükösd Tamás számolt be, írja a FEOL.
A közlemény szerint az óvodában tartózkodó gyerekeket a gázszivárgás miatt a József Attila Művelődési Házba kísérték át, és teljesen kiürítették a Zengő Óvoda épületét. A polgármester tájékoztatása alapján a gyermekek biztonságban vannak, és jelenleg a művelődési házban biztosítják számukra a napi ellátást.
Sükösd Tamás ugyanakkor arra kérte a szülőket, hogy amennyiben meg tudják oldani, vigyék haza gyermekeiket.
Kérjük, amennyiben megoldható, a gyermekeket vigyék haza
– írta közleményében Sükösd Tamás.
