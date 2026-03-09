A harmadik világháború 72 perces nukleáris pusztításának idővonala: százmilliók fognak meghalni

Egy vezető katonai szakértő figyelmeztetett, hogy a harmadik világháború közeledtével a nukleáris hadviselés első 72 percében „több százmillió ember” fog meghalni.

A harmadik világháború 72 perces nukleáris pusztítása - ilyen, amikor felrobban egy atombomba - Fotó: Historical / Getty Images

A Pulitzer-díjas újságíró, Annie Jacobsen, a Nukleáris háború: Egy forgatókönyv című könyv szerzője azt állította, hogy "bárhogy is kezdődik, mindenki halálával végződik".

A harmadik világháború nukleáris pusztítása

Sikeres könyve elmeséli, hogyan alakulna az első 72 perc egy hipotetikus észak-koreai nukleáris támadás során az Egyesült Államok ellen. Bár a jelenlegi helyzet más, a tanulság attól még ugyanaz, miközben Izrael és Irán támadja egymást, amely azzal a kockázattal jár, hogy a világ nagy részét beszippantja ez a háború.

A szakértő úgy látja, hogy ha Donald Trump sorsdöntő lépést tenne és megtorolná a helyzetet, akkor egy focimeccsnyi idő alatt számtalan emberéletet követelne a háború.

„Először milliók, majd tízmilliók, végül százmilliók fognak meghalni egy nukleáris háború első 72 percében. Aztán jön a nukleáris tél, ahol milliárdok halnak éhen.”

Jacobsen azt sugallja, hogy a washingtoni Pentagon és egy kaliforniai atomreaktor lennének az első célpontok egy 72 perces, világvégét jelentő háborúban.

Amennyiben Irán, vagy bármely más globális erő nukleáris fegyvereket lőne a Védelmi Minisztérium irodáira és a Diablo Canyon-i nukleáris bázisra, az eszeveszett megtorláshoz vezetne a felső vezetésben és az amerikai elnöknél. Donald Trumpnak mindössze hat perce lenne reagálni egy USA felé tartó rakéta hírére, és valószínűleg katonai tanácsadói nyomást gyakorolnának rá, hogy megtorló csapást mérjen rá.

A szakíró szerint az Amerikai Egyesült Államok jelenleg érvényben lévő szabályozása szerint "figyelmeztetésre indítás" politikáját követik, tehát a megtorlás még azelőtt megtörténik, hogy lehetőség nyílna megkérdőjelezni a kezdeti riasztás okát.

„Egyetlen félreértés, egyetlen téves számítás választ el minket a nukleáris Armageddontól, és függetlenül attól, hogyan kezdődik a nukleáris háború, mindenki halálával végződik” – jelentette ki. „Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának van egy korai figyelmeztető rendszere. Az űrben lévő rendszer neve SBIRS, egy műholdakból álló konstelláció, amely Amerika összes ellenségét figyeli. Tehát abban a pillanatban, hogy egy interkontinentális ballisztikus rakéta kilövésre kerül, a másodperc töredékével a rakéta forró kipufogógázát látják a műholdakon. És így kezdődik ez a szörnyű politika, amit figyelmeztetésre való indításnak neveznek, és ez az amerikai ellentámadás. Az Egyesült Államok azért figyeli ilyen hevesen egy nukleáris rakéta kilövését valahol a világon, hogy az amerikai nukleáris parancsnoki és irányító rendszer azonnal beavatkozhasson és ellencsapást mérhessen.”