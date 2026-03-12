Olajszállító tartályhajókat támadott meg Irán, egekbe szökhet az olaj ára

Több hírügynökség is arról számolt be, hogy Irán vállalta a felelősséget két olajszállító tartályhajó elleni halálos csapásért Irak partjainál.

Ilyen tankerekkel szállítják az olajat - képünk illusztráció - Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az iraki kikötői vállalat vezetője március 12-én, csütörtökön a CNN-nek elmondta, hogy a Perzsa-öbölben lángoló két külföldi olajszállító tartályhajó 38 legénységi tagját mentették ki.

Úgy tudni, hogy a tartályhajókat Irak felségvizein érte támadás. Robbanóanyagokkal megrakott iraki csónakokkal borították lángra a tankereket, egy ember meghalt.

Emelkedik az olajár

Kedd este az amerikai hadsereg központi parancsnoksága bejelentette, hogy tizenhat iráni aknatelepítő hajót támadtak meg a Hormuzi-szoros közelében. A szoros a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala, amiről rengeteg szó esik az Egyesült Államok és Izrael által megindított háború óta, hiszen esetleges hosszabb idejű kiesése világszerte jelentős energiaársokkhoz vezetne, és az elmúlt napok eseményei már minden idők legnagyobb ingadozását hozták a kőolajpiacon.

Szerdán három hajót is találat ért, Irán katonai vezetése pedig megüzente, hogy a világ készüljön fel a 200 dolláros olajárra. „Az olajár annak a régiónak a biztonságától függ, amit most destabilizáltatok” – üzente az Egyesült Államoknak Ebrahim Zolfaqari katonai szóvivő.