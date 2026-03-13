Marsi Anikó is ott lesz a Békemeneten: Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy értelmes, normális közeg vegyen körül bennünket

Marsi Anikó, a TV2 Tények műsorvezetője a Borsnak elmondta, hogy szerinte mindig is híres volt arról, hogy határozottan képviseli az értékeit, és nem fél kiállni amellett, amit helyesnek tart. Ezúttal a Békemenet kapcsán kérdeztük, ami évek óta emberek ezreit mozgatja meg, és ami nem csupán politikai vagy közéleti kérdés, hanem mélyen személyes ügy is. Marsi Anikó szerint az előttünk álló március 15.-e egyik legfontosabb üzenete az összetartozás és a közösség megélése.

Marsi Anikó Békemeneten való részvétele nem kérdés (Fotó: TV2)

Marsi Anikó döntött: Ott lesz az idei Békemeneten is

Igen, ott leszek. Az emberek szeretnek közösségekhez tartozni, társas lények vagyunk, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy értelmes, normális közeg vegyen körül bennünket. Olyanok, akikkel szívesen megosztjuk a gondolatainkat, akikkel szívesen beszélgetünk, akikkel szívesen dolgozunk együtt, avagy akiket szívesen hallgatunk, mert képesek vagyunk tanulni tőlük

– árulta el a Tények népszerű műsorvezetője.

Igyekszik elkerülni az arrogáns, felfuvalkodott, beképzelt, önjelölt “tudományos munkatársakat”

Marsi Anikó tudatosan igyekszik elkerülni azokat a közegeket, ahol a hangnem vagy a viselkedés rombolóvá válik: „Rosszul vagyok az okoskodástól, a felfuvalkodottságtól, a ripacskodástól, az affektálástól és az arroganciától. Az ilyen tulajdonságokkal felvértezett embereket és közösségeket igyekszem a legmesszebb elkerülni” – szögezte le.

Erről szól számára a Békemenet

A műsorvezető hangsúlyozta, hogy számára a Békemenet a biztonságról és az egymás iránti felelősségről szól. Úgy látja, hogy egy ilyen rendezvény alkalmat ad arra, hogy az emberek kifejezzék: fontos számukra a nyugodt és kiszámítható jövő:

A Békemenet a biztonságról szól. Az enyémről, a szomszédoméról, a gyerekeiméről, és érdekes, de azokéról is, akik valami egészen másban hisznek

– árulta el. A közkedvelt televíziós személyiség azt is elmesélte, mit vár az idei eseménytől. Megfogalmazása szerint a legfontosabb az lenne, hogy a résztvevők ne egymás ellen, hanem egymásért legyenek jelen: „Azt várom az idei megmozdulástól is, hogy ne a másik bántása munkáljon az emberekben, hanem a lelki béke, a gondolkodás és a gondoskodás. A lehetséges szeretet és az elfogadás" – zárta a gondolatait Marsi Anikó.