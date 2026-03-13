„A karjaim között halt meg!” – édesanyja élesztette újra, így van most a hároméves Ádám

Minden nap egy küzdelem a Kiss családnak azóta, hogy imádott gyermeküket egy szörnyű betegség kínozza. Kiss Ádám Martin még csak 3 éves, egy éve daganatos. A felnőtteknél is erősebb: hősként harcol a kór ellen. Édesanyja, Fetter Jolán kezét mindig szorosan fogja, amikor eljön az idő, hogy újabb fenntartó kezelésekre induljanak. A család az életéért ingázik vele hetente 160 kilométert a debreceni klinikára.
Ádám tavaly tavasszal két napon át folyamatosan fulladt. A mérki család rohant vele a kórházba, ám a szülők és az orvosok sem sejtették, hogy óriási baj lesz. 2025. március 11-e - a nap, amit Fetter Jolán és családja sosem felejtenek el. A kis Ádám aznap este békésen aludt, ám 11 órakor hirtelen rosszul lett. Jolán rohant az ágyához.
Belilult a szája, kapkodott a levegőért. A fiam a karjaim között halt meg! Szaladtam Ádámmal ki, kiabáltam a 15 éves nagyfiamnak, Istvánnak, hogy azonnal hozzon vizet. Remegtem, nem hittem el, hogy mi történik, ordítottam, hogy Ádi, Ádi… Hirtelen nem tudtam mit tenni. Az egyik családtagom mondta, hogy tegyem le a földre, és elkezdtük újraéleszteni őt. Nyomtam a mellkasát, fújtam a szájába a levegőt…
– idézte fel Jolán a Borsnak a drámai perceket.
Az ötödik fújásra visszatért a remény, a kisfiú kinyitotta a szemét.
"Rám nézett és azonnal megölelt. Szorosan ölelt, kérdezte, hol vagyunk, fél nagyon, ezt mondta, sosem felejtem… Az orvos később azt mondta, ha akkor nem kezdem el újraéleszteni, a fiam már nem lenne köztünk. Az a nap félelemmel és nagyon sok könnyel telt nekünk…" – emlékezett még most is remegő hangon az édesanya.
A kisfiú a halál tornácáról tért vissza. Az orvosoknak azonnal kellett cselekedniük, nehogy megismétlődjön a rosszullét. Rohammentővel szállították a nyíregyházi klinikára, majd onnan a debreceni klinikára, hogy kiderítsék, milyen rejtélyes betegség akarta őt elragadni a szeretteitől. Vizsgálatok sorát végezték el rajta, mire megszületett a végső diagnózis: Ádám szervezetében egy ritka, de szerencsére kezelhető daganatos betegséget találtak: lymphomát. Ez a nyirokrendszer fehérvérsejtjeiből (limfocitákból) kiinduló rosszindulatú elváltozás.
Egy világ omlott össze, a mérki család alig tért magához a sokktól: a korábban vidám, mosolygós Ádámnak az életéért kell küzdeni.
Ordítottam az Istenhez, hogy ne vegye el tőlem a gyermekemet. A párom nyugtatott, hogy muszáj kibírjuk a fiunkért, ez a mi terhünk
– vallotta be.
Az akkor 2 éves gyermekre fájdalmas időszak várt, hiszen elkezdődött a limfóma kezelése. A szervezete nagyon legyengült és újabb rémisztő tünetek jelentkeztek:
Egy év telt el azóta, hogy leállt leállt a szíve és az édesanyja megmentette őt. Bár most már egyre erősebb, Jolán minden nap fohászkodik a családjával, hogy ne ismétlődön meg mindez.
Nagyon nehéz volt neki ez az egész. Boldogok vagyunk, hogy Ádám itt lehet közöttünk. A kezelések alatt szteroidokat kapott, az arca feldagadt, gyenge, étvágytalan volt. Visszakaptam őt, most már ugyanolyan, mint előtte. Boldogság töltött el, hogy vége a legrosszabbnak, de egyben félek is. Március 11-én ott sírtam, ahol senki nem látta
– mosolyodott el az anyuka.
Ádámnak három fiútestvére van: 16, 12 és 10 éves fivére öleli át minden nap, ők öntene lelket belé, hiszen még további fenntartó kezelésekre jár.
A most hároméves Ádámmal hetente ingáznak emiatt Mérk és Debrecen között, összesen 160 kilométert kell utazniuk minden alkalommal. Ez anyagilag megterheli a szülőket: a fiú apja, István repülőgépgyárban dolgozik, Jolán jelenleg otthon van a gyerekekkel, ezért nehéz döntésre szántál el magukat, a Remény A Leukémiás Gyermekekért Alapítványon keresztül kértek anyagi segítséget, hogy Ádámot elvihessék a szükséges kezelésekre.
Ha támogatni szeretnéd Kiss Ádám Martint és családját, ITT megteheted.
