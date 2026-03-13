„A karjaim között halt meg!” – édesanyja élesztette újra, így van most a hároméves Ádám

Minden nap egy küzdelem a Kiss családnak azóta, hogy imádott gyermeküket egy szörnyű betegség kínozza. Kiss Ádám Martin még csak 3 éves, egy éve daganatos. A felnőtteknél is erősebb: hősként harcol a kór ellen. Édesanyja, Fetter Jolán kezét mindig szorosan fogja, amikor eljön az idő, hogy újabb fenntartó kezelésekre induljanak. A család az életéért ingázik vele hetente 160 kilométert a debreceni klinikára.

Ádám 2 évesen meghalt, de édesanyja újraélesztette. Egy ritka daganat támadta meg a szervezetét Fotó: Beküldött fotó

Milyen daganat támadta meg Ádámot?

Ádám tavaly tavasszal két napon át folyamatosan fulladt. A mérki család rohant vele a kórházba, ám a szülők és az orvosok sem sejtették, hogy óriási baj lesz. 2025. március 11-e - a nap, amit Fetter Jolán és családja sosem felejtenek el. A kis Ádám aznap este békésen aludt, ám 11 órakor hirtelen rosszul lett. Jolán rohant az ágyához.

Belilult a szája, kapkodott a levegőért. A fiam a karjaim között halt meg! Szaladtam Ádámmal ki, kiabáltam a 15 éves nagyfiamnak, Istvánnak, hogy azonnal hozzon vizet. Remegtem, nem hittem el, hogy mi történik, ordítottam, hogy Ádi, Ádi… Hirtelen nem tudtam mit tenni. Az egyik családtagom mondta, hogy tegyem le a földre, és elkezdtük újraéleszteni őt. Nyomtam a mellkasát, fújtam a szájába a levegőt…

– idézte fel Jolán a Borsnak a drámai perceket.

Az ötödik fújásra visszatért a remény, a kisfiú kinyitotta a szemét.

"Rám nézett és azonnal megölelt. Szorosan ölelt, kérdezte, hol vagyunk, fél nagyon, ezt mondta, sosem felejtem… Az orvos később azt mondta, ha akkor nem kezdem el újraéleszteni, a fiam már nem lenne köztünk. Az a nap félelemmel és nagyon sok könnyel telt nekünk…" – emlékezett még most is remegő hangon az édesanya.

A kisfiú a halál tornácáról tért vissza. Az orvosoknak azonnal kellett cselekedniük, nehogy megismétlődjön a rosszullét. Rohammentővel szállították a nyíregyházi klinikára, majd onnan a debreceni klinikára, hogy kiderítsék, milyen rejtélyes betegség akarta őt elragadni a szeretteitől. Vizsgálatok sorát végezték el rajta, mire megszületett a végső diagnózis: Ádám szervezetében egy ritka, de szerencsére kezelhető daganatos betegséget találtak: lymphomát. Ez a nyirokrendszer fehérvérsejtjeiből (limfocitákból) kiinduló rosszindulatú elváltozás.