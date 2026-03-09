Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor rendkívüli bejelentést ígért az üzemanyagárakról.
Az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében sajnos Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás
- kezdte bejelentését a kormányfő.
Így folytatta:
Az üzemanyagárak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek, ezért a kormány mai ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogjuk védeni. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetünk be, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak.
Orbán Viktor a részletekkel kapcsolatban elmondta:
A benzinár esetében 595, a gázolaj esetében 615 forint. Az állami tartalékkészleteket felszabadítjuk, és ezzel biztosítjuk az ellátást. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztjük a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. A védett ár ma éjfélkor életbe lép.
