Házas volt vagy sem? Íme egy kedves titok Fenyő Miklós titokzatos párjáról

Fenyő Miklós neve a minőségi zenével forrt össze: a színpadon brillírozott, miközben a magánéletét csendben, méltósággal óvta – így botrányok nélkül tudott a köztudatban maradni. Szerelmi életét is homály fedte, csupán néhány alkalommal említette titokzatos párját…

Fenyő Miklós magánélete sosem volt kirakatba téve, tavaly titkos esküvőről lehetett találgatni... (Fotó: Bors)

Fenyő Miklós egy év híján aranylakodalmat ünnepelhetett

Fenyő Miklós halála mindenkit megrázott. Bár tudva levő volt, hogy a Hungária zenekar oszlopos tagját súlyos tüdőgyulladás miatt kórházban kezelték az év első napjai óta, mégis mindenki reménykedett a csodás felépülésben. Ám az énekes végül, nem sokkal a 79. születésnapja előtt végleg lehunyta szemét. A pályatársak, a rajongók és természetesen a rokonok is mély megrendüléssel fogadták a gyászhírt. Az énekes számára mindig is a család volt az első, s hogy mit lehet tudni Fenyő Miklós magánéletéről?

Fenyő Miklós feleségével, Ágnes Veronikával közel ötven éven át élt szeretettel teli kapcsolatban. Az énekes 16, míg a nő mindössze 12 éves volt, mikor megismerték egymást. Úgy tűnt, őket egymásnak rendelték, ám a sors fájdalmasan közbeszólt: a szeretett társ 2013-ban, egy évvel az aranylakodalom előtt örökre elment. Két gyermekük született, Diána és Dávid – vagy ahogy ők becézték őket: Dió és Dáci. Kétszeres nagypapa is volt, Fenyő Miklós unokái: Balázs – akit kedvesen csak Mikulásnak hívott – tizenegy éves, a „legkisebb Fenyő”, a kis „Ribizke” azaz Laura pedig még csupán kétéves.