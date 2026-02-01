Házas volt vagy sem? Íme egy kedves titok Fenyő Miklós titokzatos párjáról

Fenyő Miklós neve a minőségi zenével forrt össze: a színpadon brillírozott, miközben a magánéletét csendben, méltósággal óvta – így botrányok nélkül tudott a köztudatban maradni. Szerelmi életét is homály fedte, csupán néhány alkalommal említette titokzatos párját…
Fenyő Miklós halála mindenkit megrázott. Bár tudva levő volt, hogy a Hungária zenekar oszlopos tagját súlyos tüdőgyulladás miatt kórházban kezelték az év első napjai óta, mégis mindenki reménykedett a csodás felépülésben. Ám az énekes végül, nem sokkal a 79. születésnapja előtt végleg lehunyta szemét. A pályatársak, a rajongók és természetesen a rokonok is mély megrendüléssel fogadták a gyászhírt. Az énekes számára mindig is a család volt az első, s hogy mit lehet tudni Fenyő Miklós magánéletéről?
Fenyő Miklós feleségével, Ágnes Veronikával közel ötven éven át élt szeretettel teli kapcsolatban. Az énekes 16, míg a nő mindössze 12 éves volt, mikor megismerték egymást. Úgy tűnt, őket egymásnak rendelték, ám a sors fájdalmasan közbeszólt: a szeretett társ 2013-ban, egy évvel az aranylakodalom előtt örökre elment. Két gyermekük született, Diána és Dávid – vagy ahogy ők becézték őket: Dió és Dáci. Kétszeres nagypapa is volt, Fenyő Miklós unokái: Balázs – akit kedvesen csak Mikulásnak hívott – tizenegy éves, a „legkisebb Fenyő”, a kis „Ribizke” azaz Laura pedig még csupán kétéves.
Fenyő Miklós párja kilétét rejtélyes homály fedte! Ugyanis felesége elvesztése után sokáig nem beszélt szívügyekről, ám tavaly egy bulvárlapnak egy titokzatos hölgyet, bizonyos Erikát emlegetett. A rock and roll zenész még 2025-ben, 78 évesen is nagyon aktív életet élt, egymás után adta a koncerteket és a lehető legtöbb időt töltötte a kisunokákkal. Mint mondta, a nyári estéket szívesen töltötte a Balaton parton fröccsözve és életrajzi könyvét írva – amit eddig csak lánya és „felesége” láthatott készülés közben: ezzel felvetve egy titkos esküvő lehetőségét... Az interjúban azonban aztán megmagyarázta: bár feleségeként hivatkozik a szeretett nőre, valójában hivatalosan sosem házasodtak össze, ám a lelki egyezés, a mély érzelmi elköteleződés miatt gyakorlatilag házastársakként éltek…
