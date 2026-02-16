"Ez volt a mi nagy találkozásunk" – Fenyő Miklós így fedezte fel Szandit

Fenyő Miklós január 31-i halála alaposan megrázta az országot, a rock&roll királya elképesztő zenei örökséget hagyott maga után. Szandit annyira megviselte a hír, hogy korábban nem tudott megszólalni a zenésszel kapcsolatban, gyakorlatilag második édesapjaként tekintett rá, aki annak idején meglátta benne talentumot.
Az énekesnőt érthető módon mélyen érintette Fenyő Miklós halála, napokig nem is tudott kimozdulni otthonról, mint mondja, szerette volna mélyen, belülről megélni a gyászt. A temetés után úgy érezte, valamelyest sikerült picit megnyugvást találnia, de még mindig nehéz beszélnie róla.
„A mi kapcsolódásunk nem csak régre nyúlik vissza, de különleges párhuzamon is alapult” – kezdi Szandi.
Amikor ő kiment Amerikába, egy nagyon fogékony korszakában volt, kiskamaszként rendkívül nyitott volt a világra és az ötvenes évek Amerikája olyan hatással volt rá a kint töltött négy éve alatt, ami utána tulajdonképpen az egész életét meghatározta. Amikor én megismertem őt, 12 éves voltam, pontosan ugyanúgy, a legérzékenyebb és legfogékonyabb időszakomban mint ő akkor, így rám az ő személye ugyanakkora hatást gyakorolt, mint őrá Amerika. Meghatározta az egész karrieremet. Senki más nem tudott volna így elindítani, mint ő.
Szandi elárulta, soha nem felejti el azokat a pillanatokat, amikor először énekelt neki. „Whitney Houstonnal, Barbra Streisanddal készültem neki, szerettem volna, ha hallja, hogy tudok nagyot énekelni, és bár az látszott, hogy tetszett neki, megkérdezte, hogy nem tudok-e valami mást. Én akkor elkezdtem sorolni neki az ötvenes, hatvanas évek nagy sztárjait, mint például Connie Fransis, Wanda Jackson, Chuck Berry, Little Richard, vagy Brenda Lee és nagyon rácsodálkozott, hogy ilyen előadókat ismerek.
Mondtam neki, hogy zeneszertő nagy családban nőttem fel, ahol a rock&roll alap volt. Pici lányként még alig tudtam járni, de rock&roll-t már táncoltam, úgy éreztem, ez a műfaj már akkor magával ragadott. Önazonos voltam benne és ezt ő akkor érezte meg, amikor elénekeltem neki ott, az első találkozásunknál Brenda Lee-től az I’m sorry-t. Akkor valami történt: az volt a szikra, ami kipattant, ez volt a mi nagy találkozásunk. ”
Szandi innentől kezdve hónapokon keresztül járt hozzá énekelni, közben Fenyő Miklós lányával, Dióval is nagyon jó barátságot kötöttek. A zenész legenda újabb és újabb dalokat mutatott neki, hogy miket tanuljon meg, az énekesnő utólag eszmélt csak rá, hogy tulajdonképpen ezzel azt próbálgatta, mi állna neki a legjobban.
„Egyszer feltette nekem azt a kérdést, hogy szeretnék-e egy lemezt és én naivan azt hittem, hogy egy Hungária lemezt akar nekem adni, mondtam is neki, hogy köszönöm, de van otthon nekünk is. Aztán kiderült, hogy egy Szandi albumra gondolt. Nem sokkal később elkezdtünk gőzerővel dolgozni az első lemezen, ami aztán üstökösként robbant, fel sem fogtam igazán, hogy mi történik velem. Innen már tulajdonképpen történelem, hiszen 37 éve vagyok a zenei pályán. Az, hogy 1989-ben, tizenhárom évesen én lettem A Szandi, neki köszönhető. Örökké hirdetni fogom a nagyságát, mert ő mindenkinél különb volt. A rock&roll maga a szabadság és a szemtelenség, ezt hirdette ő is. Egyedülálló multitalentum volt, a legzseniálisabb mind között. “
Szandi a temetés után teljes megrendüléssel nyilatkozott a kapcsolatukról.
„Valódi, szakmaiságon túlmutató tiszta szeretet kötött minket össze, akkor is, amikor már nem dolgoztunk együtt, ezért pedig nem tudok eléggé hálás lenni”
