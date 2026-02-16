"Ez volt a mi nagy találkozásunk" – Fenyő Miklós így fedezte fel Szandit

Fenyő Miklós január 31-i halála alaposan megrázta az országot, a rock&roll királya elképesztő zenei örökséget hagyott maga után. Szandit annyira megviselte a hír, hogy korábban nem tudott megszólalni a zenésszel kapcsolatban, gyakorlatilag második édesapjaként tekintett rá, aki annak idején meglátta benne talentumot.

Szandi Fenyő Miklós temetése után tudott először megszólalni, hiszen második édesapjaként tekintett a zenész legendára (Fotó: Bors)

Szandi: „Fenyő Miklósnak köszönhetek mindent”

Az énekesnőt érthető módon mélyen érintette Fenyő Miklós halála, napokig nem is tudott kimozdulni otthonról, mint mondja, szerette volna mélyen, belülről megélni a gyászt. A temetés után úgy érezte, valamelyest sikerült picit megnyugvást találnia, de még mindig nehéz beszélnie róla.

„A mi kapcsolódásunk nem csak régre nyúlik vissza, de különleges párhuzamon is alapult” – kezdi Szandi.

Amikor ő kiment Amerikába, egy nagyon fogékony korszakában volt, kiskamaszként rendkívül nyitott volt a világra és az ötvenes évek Amerikája olyan hatással volt rá a kint töltött négy éve alatt, ami utána tulajdonképpen az egész életét meghatározta. Amikor én megismertem őt, 12 éves voltam, pontosan ugyanúgy, a legérzékenyebb és legfogékonyabb időszakomban mint ő akkor, így rám az ő személye ugyanakkora hatást gyakorolt, mint őrá Amerika. Meghatározta az egész karrieremet. Senki más nem tudott volna így elindítani, mint ő.

Szandi elárulta, soha nem felejti el azokat a pillanatokat, amikor először énekelt neki. „Whitney Houstonnal, Barbra Streisanddal készültem neki, szerettem volna, ha hallja, hogy tudok nagyot énekelni, és bár az látszott, hogy tetszett neki, megkérdezte, hogy nem tudok-e valami mást. Én akkor elkezdtem sorolni neki az ötvenes, hatvanas évek nagy sztárjait, mint például Connie Fransis, Wanda Jackson, Chuck Berry, Little Richard, vagy Brenda Lee és nagyon rácsodálkozott, hogy ilyen előadókat ismerek.