"Nem akartam elsorvadni" – Ábel Anita bevallotta, miért mondta ki a válást 16 év után

Az Egy ritmusban podcast legújabb epizódjában a hosszú párkapcsolatok titka került terítékre. A beszélgetés során Ábel Anita saját életének tapasztalatait is megosztotta, és őszintén beszélt arról, mi vezetett a házassága végéhez.

Ábel Anita próbálta megmenteni a házasságát, de végül belátta, kecsegtetőbb egy új életet kezdeni (Fotó: Mediaworks Archívum)

Ábel Anita: „Egy idő után feladtam, belefáradtam”

Ábel Anita saját műsorában arra kereste a választ, hogy mi a titka annak, hogy egy kapcsolat évtizedeken át működjön? Türelem, humor, kompromisszum, vagy valami egészen más? Erről beszélgetett a műsorvezető Rezes Judit színésznővel, aki több mint húsz éve él együtt Szabó Győzővel, Sipos Péterrel, az Irigy Hónaljmirigy énekesével, aki közel négy évtizede alkot egy párt a feleségével, valamint Füredi Katicával, szexuálpszichológussal és párterapeutával. A téma különösen személyes volt a műsorvezető számára, hiszen korábban ő maga is hosszú házasságban élt. Ábel Anita férje több mint tizenhat éven át volt társa, mielőtt kapcsolatuk végül véget ért.

Nem titok, hogy én 16 év után elváltam. Egyszerűen azt éreztem, hogy nem akarok elsorvadni. Közöttünk annyira nem volt már ez a klasszikus női–férfi felállás, hogy azt éreztem, hogy rám még várnia kell valaminek

– fogalmazott őszintén. Ábel Anita férjével sokáig próbálta megmenteni a kapcsolatukat, de egy idő után elfogyott az energia és a motiváció.

Úgy éreztem, melóztam azon, hogy megmentsem a házasságot, de egy idő után feladtam, belefáradtam. Kedvem sem volt már dolgozni ezen az egészen

– mondta. Ábel Anita első férje kapcsán azt is elárulta, hogy bár mindketten próbálták életben tartani a kapcsolatot, végül azt érezte, nem elég erős már a kötelék. „Állítólag a volt férjem is melózott rajta… Én azt éreztem, hogy nem olyan erős a kötelék kettőnk között.”

Roberto személyében újra rátalált a boldogság (Fotó: Mediaworks Archívum)

Rémítő jövőképet látott maga előtt

A döntésben az is szerepet játszott, hogy előre gondolkodott a jövőről. Ábel Anita lánya, Luca akkoriban már kamaszodott, és a színésznő elképzelte, mi történik majd, ha a gyerek kirepül és már ő sem lesz fiatalabb.

44 évesen fiatalnak éreztem magam ahhoz, hogy benne maradjak egy olyan kapcsolatban, ami engem nem tesz boldoggá. Láttam magam előtt, hogy eltelik pár év, a gyerek elkezd önálló életet élni, és hogy akkor velünk mi lesz?

– idézte fel. Végül arra jutott, hogy a válás mindkettőjük számára felszabadító lehet.