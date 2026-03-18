Budai Ivett: Az anyaságra szerintem nincs bevált recept

Tavaly júliusban gyökeresen megváltozott Gulyás Gergely feleségének, Budai Ivettnek az élete. A Hír TV műsorvezetője ugyanis ekkor vált édesanyává – és ettől a pillanattól kezdve minden új értelmet nyert számára. A képernyő és a karrier, amely korábban a mindennapjai középpontjában állt, egy kicsit háttérbe szorult, hiszen a kislánya lett a legnagyobb kincse, aki beragyogja a napjait.

Budai Ivettnek egy kislánya van (Fotó: hot! magazin / Markovics Gábor)

„Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen már két hónapos kora óta végigalussza az éjszakákat, de persze az elején, amikor minden új volt, és egy egészen új élet kezdődött, bennem is voltak kételyek, hogy mindent jól csinálok-e” – kezdte Ivett a hot! magazinnak.

Igyekeztem mindent megtenni, hogy neki a legjobb legyen, és szerető közegben tudjon fejlődni, és ez így van a mai napig. Nagyon érdekes számomra, hogy valójában szinte alig érzem a fáradtságot; valamiféle belső erő hajt, hogy van egy kis élet, akiért felelek, és aki mindennél többet jelent nekünk.

Budai Ivett a Hír TV-n két műsort is vezet: az Ikont és a Radart (Fotó: hot! magazin / Markovics Gábor)

Budai Ivett: „Az eleje nem volt könnyű”

Ivett az anyaság mellett sikeres műsorvezető is. Ám, mint mindenkinek, neki is hosszú utat kellett bejárnia, mire idáig eljutott. Több éven át szorgalmasan dolgozott azért, hogy ma olyan munkája legyen, amit igazán szeret.

„Közgazdász diplomát szereztem, és már az egyetem első évében jelentkeztem a TV2 Akadémiára, ahol sportriporter szakra vettek fel. Néhány hónap után a tanárom és mentorom, Kolozsi Ildikó ajánlotta, hogy menjek gyakornoknak az akkori Echo TV sportszerkesztőségébe. A tévék későbbi összeolvadása miatt kerültem át a Hír TV-hez, ahol sport­hír­ol­va­só­ként is kipróbálhattam magam, így kerültem először képernyőre – mesélte a népszerű tévés. – Az eleje nem volt könnyű: az egyetem, a TV2 Akadémia és a gyakornoki munka mellett még diákmunkát is vállaltam. Amikor a Hír TV-hez kerültem, akkor nyílt ki előttem igazán a tévés szakma világa, és onnantól kezdve folyamatosan kaptam lehetőségeket. Furcsa kimondani, de ennek már lassan tíz éve. Sokat köszönhetek Vobeczky Zoltánnak és Virágh Ildikónak, akik a mai napig egyengetik az utam. Eleinte nehéz volt, de ma már inkább hálával gondolok vissza erre az időszakra, mert rengeteget tanultam belőle, és a televíziózás azóta is az egyik legnagyobb szerelmem.”