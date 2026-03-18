Budai Ivett: Az anyaságra szerintem nincs bevált recept

Tavaly júliusban gyökeresen megváltozott Gulyás Gergely feleségének, Budai Ivettnek az élete. A Hír TV műsorvezetője ugyanis ekkor vált édesanyává – és ettől a pillanattól kezdve minden új értelmet nyert számára. A képernyő és a karrier, amely korábban a mindennapjai középpontjában állt, egy kicsit háttérbe szorult, hiszen a kislánya lett a legnagyobb kincse, aki beragyogja a napjait.
„Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen már két hónapos kora óta végigalussza az éjszakákat, de persze az elején, amikor minden új volt, és egy egészen új élet kezdődött, bennem is voltak kételyek, hogy mindent jól csinálok-e” – kezdte Ivett a hot! magazinnak.
Igyekeztem mindent megtenni, hogy neki a legjobb legyen, és szerető közegben tudjon fejlődni, és ez így van a mai napig. Nagyon érdekes számomra, hogy valójában szinte alig érzem a fáradtságot; valamiféle belső erő hajt, hogy van egy kis élet, akiért felelek, és aki mindennél többet jelent nekünk.
Ivett az anyaság mellett sikeres műsorvezető is. Ám, mint mindenkinek, neki is hosszú utat kellett bejárnia, mire idáig eljutott. Több éven át szorgalmasan dolgozott azért, hogy ma olyan munkája legyen, amit igazán szeret.
„Közgazdász diplomát szereztem, és már az egyetem első évében jelentkeztem a TV2 Akadémiára, ahol sportriporter szakra vettek fel. Néhány hónap után a tanárom és mentorom, Kolozsi Ildikó ajánlotta, hogy menjek gyakornoknak az akkori Echo TV sportszerkesztőségébe. A tévék későbbi összeolvadása miatt kerültem át a Hír TV-hez, ahol sporthírolvasóként is kipróbálhattam magam, így kerültem először képernyőre – mesélte a népszerű tévés. – Az eleje nem volt könnyű: az egyetem, a TV2 Akadémia és a gyakornoki munka mellett még diákmunkát is vállaltam. Amikor a Hír TV-hez kerültem, akkor nyílt ki előttem igazán a tévés szakma világa, és onnantól kezdve folyamatosan kaptam lehetőségeket. Furcsa kimondani, de ennek már lassan tíz éve. Sokat köszönhetek Vobeczky Zoltánnak és Virágh Ildikónak, akik a mai napig egyengetik az utam. Eleinte nehéz volt, de ma már inkább hálával gondolok vissza erre az időszakra, mert rengeteget tanultam belőle, és a televíziózás azóta is az egyik legnagyobb szerelmem.”
Az évek során Ivett lelkesedése a munkája iránt mit sem változott, sőt úgy érzi, a mai napig folyamatos inspirációt merít belőle. Különösen most, hogy új műsort kapott, amelyet a kislánya nevelése mellett is kényelmesen vezethet. Az Ikon című műsorban ráadásul olyan emberekkel beszélget, akiknek az életútja és a munkássága valódi ösztönzést jelent.
„Minden héten igyekszünk inspiráló történeteket bemutatni, és olyan ismert emberekkel, valódi ikonokkal beszélgetni, akik mesélnek az életükről, a munkájukról, a családjukról, és időnként olyan érdekességekről is, amelyekről korábban még nem beszéltek a nyilvánosság előtt. Egyébként rám is ösztönzőleg hatnak ezek a találkozások. A felkészülés során sokat olvasok a vendégekről, és mindig lenyűgöz, hogy a sikerhez vezető út szinte sosem egyenes: tele van kitérőkkel, kudarcokkal és sorsfordító pillanatokkal. Éppen ezt szeretnénk megmutatni a nézőknek is, hogy a befektetett munka előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, csak nem szabad idő előtt feladni. Olyan életpályákba nyerhetünk betekintést, amelyek nemcsak inspirálóak, hanem érdekesek és értékesek. Az Ikonban vendégem volt mások mellett például Kemény Dénes, dr. Merkely Béla és Eperjes Károly. Elfogadta a meghívásunkat első űrhajósunk, Farkas Bertalan” – számolt be a legújabb műsoráról, amely minden csütörtökön 22:30-kor látható a Hír TV képernyőjén.
Ivett már több éve vezeti a Radar című műsort is. A magazin az évek során számtalan olyan élményt adott neki, amelyeket sosem felejt el.
„Valójában ez egy ismeretterjesztő műsor is, hiszen rengeteg témát érintünk, és a világ minden pontjáról igyekszünk érdekes információkat hozni a nézőknek, miközben hazai történésekkel is foglalkozunk. Legyen szó akár egy hóhelyzetről, akár arról, hogy húsvétkor milyen hagyományok vannak; én például egyszer tojáspatkoláson jártam, ahol szó szerint megpatkolják a tojást egy apró fémpatkóval. Azért is szeretem a Radart, mert olyan helyekre juthatok el, és olyasmiket láthatok, amikkel az ember egyébként nagy valószínűséggel sosem találkozna. Az egyik legmeghatározóbb élményem, amikor végignézhettem egy szívtranszplantációs műtétet. Egy üvegfal mögül forgattunk, és a mai napig élénken él bennem az a pillanat, amikor behozták a donorszívet a műtőbe. Nagyon megható és felemelő élmény volt.”
A kislánya születése után Ivett hosszú időn át a teljes figyelmét az anyaságnak szentelte. Mostanra azonban a munka is visszatért az életébe – igaz, jóval kisebb mértékben. Ma már pontosan annyit dolgozik, amennyi a kislányának és neki is a legjobb.
Természetesen kevesebbet vállaltam, és igyekszem jól sáfárkodni az időmmel. Ez azonban nem egyedi, hiszen minden édesanyának ismerős lehet a helyzet. Nyilvánvalóan a kisbabám az első, ez nem is kérdés. Szerintem minden nőnek az életében eljön az a pillanat, amikor döntenie kell, hogy visszamenjen-e dolgozni, és amikor újra munkába áll, hogyan tud úgy időt fordítani a hivatására és a családjára, hogy megtalálja a helyes arányt. Szerencsés helyzetben vagyok, mert nagyon támogató közeg vesz körül. Amikor visszamentem dolgozni, szeretettel fogadtak, és a kollégáim is mindenben segítenek
– árulta el.
„A Radar egy élő magazinműsor, fix időpontban, 17 óra 30 perckor kezdődik, az Ikon viszont felvételről megy, így az időpontot a vendégeinkhez és hozzám igazítjuk. Szerencsére a nagyszülők is segítenek, így a kislányom a legjobb kezekben van akkor is, ha éppen nem én vagyok vele. Hiába, a visszatérés utáni első műsorok felvételénél így is nagyon nehéz volt, hogy teljesen a munkámra koncentráljak.”
A műsorvezetőnek sikerül összehangolnia a munkát az anyasággal. Néha persze nem könnyű, de a kislánya egyetlen mosollyal minden nehézséget feledtet vele.
Az anyaságra szerintem nincs bevált recept, hiszen minden gyermek más
– osztotta meg a véleményét az édesanya.
„Mindenki a legjobb tudása, érzései és ösztönei szerint igyekszik helytállni anyukaként. Azután a gyermek úgyis megmutatja, hogy mi az, amire szüksége van, és mi az, amire nem tart igényt. Bízom az ösztöneimben, de rendszeresen kikérem édesanyám és anyósom véleményét is. Úgy érzem egyébként, hogy egy kisbaba gondozása amilyen nehéz, olyan szép feladat. Azt pedig már biztosan tudom, hogy nincs szebb és jobb dolog a világon, mint édesanyának lenni!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.