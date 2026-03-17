Fotó jött a brutális buszbalesetről, rengetegen kerültek kórházba

Súlyos baleset történt hétfőn a hajnalban Nagyharsány térségében, az 5701-es úton, egy kisbusz egy munkaterületen lévő gödörbe hajtott. A járműben összesen tízen utaztak, mindenkit kórházba szállítottak. A baleset helyszínére hét mentőegységet riasztottak.

Forrás: Katasztrófavédelem

A mentők a helyszíni ellátást követően tíz embert – négy nőt és hat férfit – vittek kórházba, miután különböző sérüléseket, főként töréseket és zúzódásokat szenvedtek.

A tűzoltóknak két embert kellett kiszabadítaniuk a kisbuszból. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják - írja a veol.hu. a hol további fotókat is láthatsz a balesetről.

EZT NE HAGYJA KI