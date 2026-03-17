Rettenetes tömegbalesetről jött hír, többen meghaltak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 11:25
négyen meghaltakhalászhajó
Négyen meghaltak. A tömegbaleset körülményeit vizsgálják.
Teherhajóval ütközött és felborult egy halászhajó Japán északkeleti partjainál kedd hajnalban, a balesetben négyen meghaltak - közölte az NHK japán közszolgálati televízió a helyi hatóságokat idézve.

A tömegbaleset részletei

A parti őrség helyi idő szerint hajnali 1 óra 15 perckor kapott értesítést az ütközésről, melynek során egy 748 tonnás teherhajó és egy 140 tonnás halászhajó csapódott egymásba Aomori prefektúrában, Miszava várostól 20 kilométerre a tengeren.

A halászhajó felborulásakor a fedélzetről mind a 13-an a tengerbe estek. Mindannyiukat kiemelték a vízből reggel 7 óráig, közülük azonban négyen eszméletlen állapotban voltak, és életüket már nem tudták megmenteni.

A parti őrség vizsgálatot indított az ütközés körülményeinek tisztázására.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu