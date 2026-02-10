Egy utolsó közös képpel vett búcsút Szandi Fenyő Miklóstól

Fenyő Miklós tragikus halála az egész országot megrázta. A legendás énekest ma helyezték végső nyugalomra a Farkasréti temetőben, miközben a rengeteg sztár között most Szandi is búcsút vett tőle.
Az énekesnő egy megható bejegyzéssel és egy közös fotóval búcsúzott zenésztársától.
Ma végső utadra kísértünk téged. Az utolsó közös képünkkel búcsúzom, drága Miklós bátyám. A dalaimban, amiket Te írtál nekem, örökké velem leszel... Mindig a Te madárkád maradok!
- írta Instagram-bejegyzésében.
Szandi személyesen is részt vett a temetésen, ahol nemcsak zenészként búcsúztak tőle, hanem barátként.
