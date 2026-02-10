Egy utolsó közös képpel vett búcsút Szandi Fenyő Miklóstól

Fenyő Miklós tragikus halála az egész országot megrázta. A legendás énekest ma helyezték végső nyugalomra a Farkasréti temetőben, miközben a rengeteg sztár között most Szandi is búcsút vett tőle.

Szandi a közösségi médiában is búcsút vett Fenyő Miklóstól

Fotó: Bors

Utolsó közös képükkel búcsúzott Szandi

Az énekesnő egy megható bejegyzéssel és egy közös fotóval búcsúzott zenésztársától.

Ma végső utadra kísértünk téged. Az utolsó közös képünkkel búcsúzom, drága Miklós bátyám. A dalaimban, amiket Te írtál nekem, örökké velem leszel... Mindig a Te madárkád maradok!

- írta Instagram-bejegyzésében.

Szandi személyesen is részt vett a temetésen, ahol nemcsak zenészként búcsúztak tőle, hanem barátként.