"Teljesen összetörtem" – Dolly összeroppant Fenyő Miklós temetése után: a Dolly Roll is leáll

Február 10-én végső búcsút vettek szerettei a legendás zenésztől. A temetésen több százan vettek részt, köztük barátok, rajongók és pályatársak. Fenyő Miklós temetése a legnagyobb titokban zajlott, nyughelyét a Farkasréti temetőben alakították ki.

Fenyő Miklós sírja a Farkasréti temetőben található, ahol több százan vettek végső búcsút (Fotó: Bors)

Fenyő Miklós családja és barátai mind részt vettek a temetésen

Fenyő Miklós halála az egész országot mélyen megrázta, a szakma egy igazi csodát veszített el. A Hungária zenekar énekesét zenésztársai azóta is fájó szívvel gyászolják. A temetésen többek között részt vett a Dolly Roll énekesnője, Penczi Mária Ilona, azaz „Dolly”, aki most a Borsnak nyilatkozott először a fájdalmas búcsú óta.

Rettenetesen megrázó az egész. Még most sem hiszem el. A temetésen azon gondolkodtunk, hogy ez nem lehet igaz. Pont a Fenyő, akiről azt gondoltuk, hogy majd ő lesz az, aki 120 évig fog élni. Egész egyszerűen borzasztó és fájdalmas ez az egész. Teljesen összetörtem

– nyilatkozta fájó szívvel az énekesnő.

A temetésen több százan köszöntek el a zenésztől, fehér lufikat röpítettek az égbe, Fenyő Miklós gyermekei szívszorító beszéddel készültek, melynek hallatán a gyásznépnek könnybe lábadt a szeme.

Fenyő Miklós párja és családja könnyeikkel küzdve kísérték utolsó útjára a zenészt (Fotó: Markovics Gábor)

Fenyő Miklós lánya gyönyörű beszédet mondott

"A lánya, akit csak Diónak becézett, gyönyörű beszédet mondott. Csodálatos volt, hogy ennyien eljöttek búcsút venni tőle. A halálával mi nem csak egy jó barátot veszítettünk el, hanem a nagy generációból elment egy nagyszerű zenész."

Fenyő Miklós betegségének híre óta az egész ország lélegzet-visszafojtva imádkozott az énekes felépüléséért. Dolly, aki végig hitt a legenda gyógyulásában, összetörten nyilatkozott a gyász folyamatáról.

"Nagyon hiányzik és nagyon szomorú vagyok. Nagyon nehéz egy ekkora veszteséget feldolgozni" – mondta a Borsnak az énekesnő, majd hozzátette, hogy a gyász időszakában a Dolly Roll zenekara visszavonul és Fenyő Miklósra emlékszik.

Készülünk egy új lemezzel idén, de ez most egy csendesebb idő. Nagyon nagy gyász nekem is, és a többieknek is. Fenyő Miklós dalaiban él tovább, mi pedig örökké emlékezni fogunk rá.