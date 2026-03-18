Lékai-Kiss Ramóna száján olyan mondat csúszott ki, amely a mai napig kísérti

Lékai-Kiss Ramóna különleges szerepben tér vissza: a GLAMOUR Women of the Year díjátadón háziasszonyként tűnik majd fel a színpadon. Az eseménnyel kapcsolatban azonban felidézte egy korábbi beszédét, amely a mai napig borzolja a kedélyeket.

Lékai-Kiss Ramóna beszéde lenyűgözte a közönséget

Ramóna elmondta, nem ez az első műsorvezetése az eseményen, de a legmeghatározóbb pillanat így is az volt, amikor maga vehette át az Év műsorvezetője díjat.

Frenetikus pillanat volt, amikor kimondták a nevem, rengeteg gratulációt kaptam, talán annyit, mint még életemben soha. Jó volt érezni, hogy a teremben sokan büszkék rám. Elképesztő energiák voltak a rendezvényen, mint minden évben ilyenkor

- emlékezett vissza.

Ikonikus beszédére is visszaemlékezett: elmondta, csak úgy kitört belőle, hogy a nők sajnos néha egymás legnagyobb ellenségei. Ekkor ragadta meg a lehetőséget, hogy hangsúlyozza, ezen változtatni kell, hiszen össze kell tartanunk - együtt vagyunk a legerősebbek. (Femina)

Ez a beszéd olyannyira felborzolta a kedélyeket, hogy még rá két évre is megköszönték ezt a megnyilvánulásomat

- mondta Ramóna hozzátéve, hogy nem tervezte előre beszédét. Szavai a teremben lévő energia következményei voltak.