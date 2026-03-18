Országos vészhelyzetet hirdettek: több diák is áldozata lett a halálos járványnak

Országos vészhelyzetet hirdettek az agyhártyagyulladás-járvány miatt - egy egyetemista és egy hatodikos diák is életét vesztette a napokban.

Vészhelyzetet hírdettek az agyhártyagyulladás-járvány miatt

Több áldozata is van a járványnak

Canterbury körzetében 15-re emelkedett a megerősített „invazív” agyhártyagyulladásos esetek száma, a Kenti Egyetemen pedig célzott oltási programot hirdettek meg a terjedő betegség miatt Nagy-Britanniában.

Többen is életüket vesztették a napokban: köztük egy 21 éves egyetemista, valamint Juliette, a favershami Queen Elizabeth's Grammar School hatodik osztályos tanulója.

Susan Hopkins, az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynökségének (UKHSA) vezérigazgatója megdöbbenve elmondta, hogy a járvány szinte a semmiből robbant be. Dr. Thomas Waite orvoshelyettes szerint ez a leggyorsabban növekvő járvány, amit pályafutása során látott. Hopkins hozzátette úgy tűnik, mintha extrém terjedési folyamat történt volna; a járvány bulik és társasági összejövetelek miatt az egyetemi kollégiumok épületeiben is jelentősen elterjedt. Egyelőre nem tudják megerősíteni, honnan származik az eredeti fertőzés.

Az UKHSA vasárnap országos incidenst hirdetett az antibiotikum-ellátás biztosítása érdekében. Hopkins elmondta, hogy 35 éves orvosi pályafutása során ez volt a legtöbb eset, amit egyetlen hétvége alatt látott ilyen típusú fertőzésből. Kent megyében körülbelül 5000 egyetemi hallgató kapja meg az agyhártyagyulladás B elleni oltást, amelynek célja, hogy néhány héten belül megfékezze a fertőzés jelentős terjedését. Az egészségügyi hatóságok megerősítették, hogy szerdán megkezdődik a tervezett oltási program.

A megye öt másik iskolájában erősítettek meg vagy gyanítanak megbetegedéseket, és több száz embernek ajánlottak fel antibiotikumot azonnali kezelésként. Országszerte aggódó szülők és diákok próbálták magánúton beszerezni az oltást, de a gyógyszerészek a BBC-nek elmondták, hogy készleteik vagy elfogytak, vagy az utolsó adagoknál tartanak.

A kormány nem javasolja az iskolák bezárását, ennek ellenére Kent egyes részein már sor került erre. A Kenti Egyetem azonban bejelentette, hogy kampusza továbbra is nyitva marad, annak ellenére, hogy a következő napokra tervezett összes programot lemondták.