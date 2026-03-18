Idős pár vesztette életét a sajókazai halálos tűzben

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 08:20
Több mint tíz tűzoltóegység vonult a helyszínre. A halálos tűz áldozataira oltás közben bukkantak.
Ketten meghaltak, miután kigyulladt szerda hajnalban egy ikerház egyik fele Sajókazán, a Május 1. utcában - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Idős pár lett áldozata a halálos tűznek

Azt írták, hogy a nyolcvan négyzetméteres házrész teljes terjedelmében égett, a lángok a tetőre is átterjedtek. Hozzátették, hogy három járművel tizenegy tűzoltó vonult a helyszínre, gyors beavatkozásuknak köszönhetően az ikerház másik felének csupán a teteje rongálódott meg kis területen, az ingatlan lakható maradt.

A tűzzel érintett házrészben egy idős férfi és egy idős nő lakott, holttestüket oltás közben találták meg a tűzoltók. Megjegyezték, hogy a tűz oltását a házban felhalmozott lomok nehezítették. Nem zárható ki, hogy a tűz a fűtőeszköz miatt keletkezett, azonban a pontos okot tűzvizsgálat fogja feltárni.

Közölték azt is, hogy az épületben felhalmozott lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát, akadályozzák a tűzoltók munkáját, ilyen helyen gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és a menekülés is nehezebb.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
