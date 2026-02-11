Fenyő Miklós: Több kötetnyi könyve vár kiadásra

Fenyő Miklós kilencévesen tapasztalta meg az amerikai álmot, amely négy évig tartott. Utána a család visszatért a XIII. kerületbe, ahol Miklós később átélte azt, amikor a lányok a lépcsőházig követték, és a falakra írták, hogy mennyire szeretik. 1967-ben alapította meg a Hungária együttest, abban az évben már felléptek az Ifiparkban. Több millió lemez, koncertek, szétválások és kibékülések. Ő fedezte fel Szandit, Dollyt, Flipper Öcsit.
Az édesanyja támogatta, az édesapja nem értette, mi ez a felhajtás a fia körül. Ágival, a feleségével nagyon fiatalon ismerkedett meg, az elvesztése örökké fájt. A gyerekeire, Dióra – aki munkatársa volt írás közben – és Dácira nagyon büszke volt, ahogy az unokáira, a most tizenegy éves Mikulásra és a kétéves Laurára is.
Több mint három éve a hot! magazinnak beszélt arról, hogy könyvet ír, mert ami vele történt, azt csak maga tudja elmondani. A Mélyvíz… megjelent. És azt is elmondta, hogy több kötetre valónyi van még a számítógépében. Csak remélni lehet, hogy sorra megjelennek majd...
Takáts Tamás:
Életemben először úgy találkoztunk, hogy a Szent István parknál álltam sorba egy cukrászdánál, és a Multimilliomos dzsesszdobost dúdolgattam. Egyszer csak valaki mögöttem belekezdett a Pocsolyába léptem-be… Fenyő Miklós volt. Jót nevettünk. Óriási veszteség, hogy elment. Jó hangú, nagyszerű zenész volt, kiváló, szellemes szövegíró; egy olyan világot fogalmazott meg, ami igazából nem is létezett nálunk, és giccses gondolatok nélkül tudta előadni azt a rock and rollt, amit képviselt.
Marót Viki:
Amióta meghallottam a hírt, csak sírok, siratom Miklóst és a testvéremet, Flipper Öcsit, akivel nagyon szerették egymást. Amikor megszülettem, bejött a kórházba az egész Hungária. Nálunk állandóan jelen voltak, ők szóltak otthon a rádióból, a televízióból: Fenyő, Nova bácsi, Somló Tamás. Anyukám meg kocsonyával várta a fiúkat hétvégente. Amikor Öcsi távozott, azt mondták, hogy de hát az ilyen emberek nem szoktak meghalni. És most Fenyő Miklós is. Már együtt vannak a testvéremmel. A szívünkben örökké élnek.
Novai Gábor:
A régi Hungáriából már csak hárman maradtunk. Április 11-én Szegeden lesz egy koncertünk, Best of Hungária címmel. Másképp fognak szólni azok a dalok… Nagyon nehéz arra gondolni, hogy elment az az ember, aki tele volt tervekkel. Ő volt, akiről azt gondoltuk, hogy sosem lesz beteg. Villámcsapásként ért a hír. Most egy egész ország gyászolja. Megpróbáljuk túlélni, de mindenki kivan: a családja, a zenésztársai.
Zsoldos Gábor, Dedy:
Igazából sosem tudtam, hogy kinek tekint. A kollégájának? A kisöccsének? A fogadott fiának? Ha szeretett, nagyon szeretett, ha haragudott rám, sokkal jobban, mint a többiekre. Néhány éve mondta csak el nekem, hogy az édesapám, Zsoldos Imre annak idején meglátogatta, és azt mondta, hogy jó, megengedi, hogy játsszak a Hungáriában, de csak ha nem lesz a zeneakadémiai tanulmányaim kárára. Talán azért is volt olyan szigorú velem Miklós, apám helyett is.
