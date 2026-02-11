Fenyő Miklós: Több kötetnyi könyve vár kiadásra

Fenyő Miklós kilencévesen tapasztalta meg az amerikai álmot, amely négy évig tartott. Utána a család visszatért a XIII. kerületbe, ahol Miklós később átélte azt, amikor a lányok a lépcsőházig követték, és a falakra írták, hogy mennyire szeretik. 1967-ben alapította meg a Hungária együttest, abban az évben már felléptek az Ifi­park­ban. Több millió lemez, koncertek, szétválások és kibékülések. Ő fedezte fel Szan­dit, Dollyt, Flipper Öcsit.

Fenyő Miklós halála a szűk baráti körét is mélyen érintette (Fotó: hot! magazin/archív)

Fenyő Miklós halála az egész országot megrendítette

Az édesanyja támogatta, az édesapja nem értette, mi ez a felhajtás a fia körül. Ágival, a feleségével nagyon fiatalon ismerkedett meg, az elvesztése örökké fájt. A gyerekeire, Dióra – aki munkatársa volt írás közben – és Dácira nagyon büszke volt, ahogy az unokáira, a most tizenegy éves Mikulásra és a kétéves Laurára is.

Több mint három éve a hot! magazinnak beszélt arról, hogy könyvet ír, mert ami vele történt, azt csak maga tudja elmondani. A Mélyvíz… megjelent. És azt is elmondta, hogy több kötetre valónyi van még a számítógépében. Csak remélni lehet, hogy sorra megjelennek majd...

Emlékeznek a pályatársak

Takáts Tamás:

Életemben először úgy találkoztunk, hogy a Szent István parknál álltam sorba egy cukrászdánál, és a Multimilliomos dzsesszdobost dúdolgattam. Egyszer csak valaki mögöttem belekezdett a Pocsolyába léptem-be… Fenyő Miklós volt. Jót nevettünk. Óriási veszteség, hogy elment. Jó hangú, nagyszerű zenész volt, kiváló, szellemes szövegíró; egy olyan világot fogalmazott meg, ami igazából nem is létezett nálunk, és giccses gondolatok nélkül tudta előadni azt a rock and rollt, amit képviselt.

Marót Viki: