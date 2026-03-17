Teljes a készültség a frankfurti repülőtérnél, halálos áldozatok is vannak

Két ember meghalt, miután keddre virradó éjszaka lövöldözés történt a németországi Raunheim településen. A szörnyűség egy vendéglőben történt, amely közel van a frankfurti repülőtérhez.

Gyilkosság történt a frankfurti reptér közelében, keresi a tettest a rendőrség

Fotó: Pexels (illusztráció)

A DPA ügynökség a rendőrség azt közölte, hogy hajnali 3:45 körül egy fegyveres rontott be a bisztróba, majd lelőtt két embert. Az áldozatok a helyszínen belehaltak sérüléseikbe. A támadás indítéka egyelőre ismeretlen. A történtek után az ismeretlen elkövető elmenekült a helyszínről, a rendőrség jelenleg is keresi - írja a Paraméter.