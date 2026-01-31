Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Meghalt Fenyő Miklós: Menedzsere csak a Borsnak szólalt meg

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 09:21
Fenyő Miklósrock and roll
Az egész ország szíve gyászba borult. Szombat reggel érkezett a felfoghatatlan hír: Fenyő Miklós meghalt. A rock and roll úttörőjének menedzsere csak a Borsnak vette fel a telefont...
A szerző cikkei

Rettenetes gyászhírre ébredt az ország: Fenyő Miklós meghalt. A lesújtó hírt a rock and roll úttörőjeként is számontartott énekes menedzsere, Környei Attila csak a Borsnak szólalt meg.

Pótolhatatlan veszteség, egy egész ország áll megdöbbenve a szombat reggeli hírek előtt, miszerint Fenyő Miklós meghalt (Fotó: Mediaworks)

Fenyő Miklós betegsége miatt a kórházban töltötte a januárt

Fenyő Miklós halála mindenkit megrendített, s bár az elmúlt hetekben betegségről lehetett olvasni, mégis sokkolta a rajongókat, s talán nem túlzás azt mondani, hogy az egész országot. Ahogy arról a Bors is beszámolt, a karácsonyi ünnepek után Fenyő Miklós kórházba került, menedzsere arról adott tájékoztatást, hogy tüdőgyulladással kezelik. Az ország és a szakmabeli barátok − élükön Szikora Róberttel − szorított a mielőbbi felépülésért. Ám ezután csak egyszer, másfél héttel ezelőtt érkezett friss hír Fenyő Miklós Facebook-oldalán, ahol az énekes menedzsere, Környei Attila lassú javulásról és a szövődményekkel való további küzdelemről írt. A következő bejegyzést pedig január 31-én reggel osztotta meg a legrosszabb hírrel.

Menedzsere sem hiszi el, hogy Fenyő Miklós meghalt...

A Bors elérte Fenyő Miklós menedzserét, egyben jó barátját, Környei Attila zenész-producert, aki megtörten nyilatkozott lapunknak. Elmondta, még ő is alig hiszi el, hogy Fenyő Miklós meghalt...

„A hír igaz, Miki elment” mondta elcsukló hangon. „Hálásak vagyunk az elmúlt hetekben érkező temérdek jókívánságért…” – sóhajtott. 

Egyelőre még én sem fogtam fel, hogy erről kell beszélnem. Felfoghatatlan tragédia, nem térek magamhoz, és azt hiszem, még egy darabig nem is fogok

 – tette még hozzá Fenyő Miklós menedzsere, majd megértésünket kérve, bontotta a vonalat.

