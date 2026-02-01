A Republic frontembere elárulta: Fenyő Miklós egy focimeccs félidejében szaladt el fellépni

A Republic zenekar kedves emlékeket őriz Fenyő Miklósról, Boros Csaba a legendás énekes fociszeretetéről nosztalgiázott.

Fenyő Miklós halála feldolgozhatatlan veszteség a hazai zenei világnak. Jó barátja, kollégája kedves történetet mesélt róla (Fotó: Mediaworks)

Fenyő Miklós a futball szerelmese volt

Fenyő Miklós minden napját áthatotta a zene iránti szerelem, a hazai rock and roll kiemelkedő alakja nemcsak a mikrofon, de a zongora mögött is kiemelkedően teljesített. A zene és a családja mellett volt egy másik szerelme is, ez a foci! Édesapja futballbíró volt, ő szerettette meg vele a labdarúgást, ami az egész családjának, még a nagymamájának is szívügye volt! Szombaton, Fenyő Miklós halála napján számos híresség emlékezett meg róla egyedi módon, Széki Attila Curtis az Újpest iránti elköteleződését méltatta.

A Lila szív nem dobban többé.

De Fenyő Miklósról tudva levő volt, hogy nagy Manchester United rajongó is. Ennek kapcsán a Republic frontembere mesélt el egy kedves történetet a szakmában is elismert és szeretett énekesről.

Fenyő Miklós focidrukker volt: félidőben rohant el koncertet adni (Fotó: Bors)

Boros Csaba: „Volt egy kikötése”

„Emlékszem, volt úgy, hogy jöttünk hazafelé valahonnét. Éjjel 2-3 óra volt, nyár. Azt mondja a Cipő: »Figyelj, nekünk holnap van egy koncertünk Budapesten, hívjuk már föl a Fenyőt, hogy lépjen föl velünk.« Fölhívtam a Fenyőt telefonon, hátha felveszi. »Szia Miki, figyelj, holnap itt játszunk Pesten a nem tudom melyik utcában, lesz egy ilyen nagy hepp. Jössz fellépni?« Erre azt mondja a Fenyő: »Persze«”

Boros Csaba felidézte: Fenyő csak pár percet maradt a koncerten a United meccs miatt (Fotó: Kunos Attila)

„De volt egy kikötése. »Gyerekek, pontosan háromnegyed 6 után 5 perccel érkezem, és 6 óra 2 perckor indulok vissza taxival.« Nem volt messze egyébként a helyszín onnan, ahol lakott. Megérkezett háromnegyed hatkor. Cipő intett, hogy akkor most jön a Miki színpadra. Elénekelte, ha jól emlékszem, a Ha itt lennél velem-et, meg eljátszottuk a Csókkirály-t. Rohant le. Mondom neki: »Mikikém, nem maradsz?« Azt mondja: »Bolond vagy, kezdődik a United meccs második félideje«” − idézte fel a Duna Hogy volt?! című műsorában a zenész a mókás, kedves történetet a közkedvelt Fenyő Miklósról.