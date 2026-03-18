Mindenkit átvertek Liverpoolban, Szoboszlai gyönyörű gólt lőtt - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 21:37 / FRISSÍTÉS: 2026. március 18. 21:46
Ledolgozta hátrányát az angol csapat a Liverpool-Galatasaray BL-meccsen. Szoboszlai Dominik szöglet után talált a kapuba.

Feszült meccsen szerezte meg a vezetést a hazai csapat a Liverpool-Galatasaray Bajnokok Ligája nyolcaddöntőn. A Vörösök részéről Szoboszlai Dominik talált a kapuba, ez azt jelenti, hogy összesítésben 1-1-re állnak a felek.

Szoboszlai Dominik nagy gólt lőtt a Liverpool-Galatasaray találkozón Fotó: Carl Recine

A 25. percben trükkös szögletet végzett el a Pool. Szoboszlai helyett ezúttal Alexis Mac Allister adta be oldalról a labdát. Éppen ez volt az átverés, az argentin világbajnok nem a kapu elé ívelt, hanem a magyar középpályást szolgálta ki, a játékos pedig 16 méterről a kapu oldalába bombázott.

Szoboszlai Dominik a Pool gólkirálya

A magyar focista ötödször talált be a BL-ben, ezzel a Liverpool legeredményesebb játékosa a sorozatban.

Videón a bombagól

@f47hd Szoboszlai 🥶🔥 #fyp #viral #Szoboszlai #lfc #UCL ♬ original sound - RX

 

