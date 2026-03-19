Nem volt egyszerű: Kárpáti Rebeka végre hazatérhetett Baliról

Kárpáti Rebeka hosszú bajlódás után jó híreket közölt: biztonságban hazatért.
A híresség nemrég utazott Balira, eredetileg egy kéthetes nyaralásra, amikor a politikai konfliktusok miatt a Qatar Airways törölte járatait, és Rebeka határozatlan időre Balin ragadt.
Ekkor elmondta, hogy a legnagyobb probléma a kiszámíthatatlanság, és semmi más, ugyanis biztonságos és gyönyörű helyen ragadt, így igyekezett jól kihasználni az idejét. Sok tornaóra és természetben töltött idő után kiérkezett a repülőtérre, miután sikeresen áttetette a jegyét.
Itt azonban egy újabb problémával szembesült: járatát elhalasztották, majd ismét törölték. Most azonban csodás hírekkel jelentkezett: közel 30 óra utazás után hazatért.
Elmondta, hogy egy random repjeggyel, Bankokon és Madridon keresztül sikerült hazarepülnie. Rebeka most is hálás a Balin töltött időért, és rengeteg élménnyel, valamint tapasztalattal gazdagodott.
Saját tapasztalataiból tanulva így fogalmazott:
Szívből remélem, hogy mindenki biztonságban hazaér ebben a helyzetben.
