Nem volt egyszerű: Kárpáti Rebeka végre hazatérhetett Baliról

Kárpáti Rebeka hosszú bajlódás után jó híreket közölt: biztonságban hazatért.

Kárpáti Rebeka hazatért / Fotó: Szabolcs László

Kárpáti Rebeka Balin ragadt

A híresség nemrég utazott Balira, eredetileg egy kéthetes nyaralásra, amikor a politikai konfliktusok miatt a Qatar Airways törölte járatait, és Rebeka határozatlan időre Balin ragadt.

Ekkor elmondta, hogy a legnagyobb probléma a kiszámíthatatlanság, és semmi más, ugyanis biztonságos és gyönyörű helyen ragadt, így igyekezett jól kihasználni az idejét. Sok tornaóra és természetben töltött idő után kiérkezett a repülőtérre, miután sikeresen áttetette a jegyét.

Itt azonban egy újabb problémával szembesült: járatát elhalasztották, majd ismét törölték. Most azonban csodás hírekkel jelentkezett: közel 30 óra utazás után hazatért.

Elmondta, hogy egy random repjeggyel, Bankokon és Madridon keresztül sikerült hazarepülnie. Rebeka most is hálás a Balin töltött időért, és rengeteg élménnyel, valamint tapasztalattal gazdagodott.

Saját tapasztalataiból tanulva így fogalmazott: