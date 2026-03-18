Elesett Budapest: Borzalmas baleset Józsefvárosban

Hatalmas karambolról számolt be a katasztrófavédelem szerda délután: Összeütközött két személyautó Budapest VIII. kerületében, a Kerepesi úton, a Fiumei út és az Asztalos Sándor utca közötti szakaszon. Ráfutásos baleset történt, amelynél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A karambolhoz a mentőket is riasztották.

Fotó: Dinya Magdolna / Békés Megyei Hírlap

Elesett Budapest, rengeteg a baleset a fővárosban

A IX. kerületben is baleset történt a katasztrófavédelem beszámolója szerint. Itt összeütközött két személygépkocsi, az Illatos úton, a Gubacsi út közelében. A főváros hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.