„A Lila szív nem dobban többé” – Így búcsúzik Curtis és a sztárvilág Fenyő Miklóstól

Szomorú szombatra virradtunk, szívet tépő gyászhírt kellett bejelentenünk: Fenyő Miklós meghalt. A Hungária legendás zenésze az elmúlt heteket már kórházban töltötte, az egész ország imádkozott a mielőbbi felépüléséért – ám január 31-én hajnalban bekövetkezett a tragédia. Fenyő Miklós halála a magyar zenei élet tagjait is mélyen megrázta, többen már kora reggel szívhez szólóan emlékeztek meg róla a közösségi oldalaikon.

Fenyő Miklós halála a sztárvilágot is megrázta: fekete-fehér képek és kedves megemlékezések lepték el a közösségi oldalakat (Fotó: Mediaworks)

Curtis pár órával Fenyő Miklós halála után posztolt

„Fenyő Miki elment... A Lila szív nem dobban többé. Angyalföld/Újpest... A Szent István Parki találkozások, azok a felejthetetlen koncertek, a Megyeri úti meccsek... Emlékedet szívünkben őrizzük, sohasem feledünk. Legyen szép az álmod” – üzente Széki Attila Curtis, akit a zeneszereteten kívül a futball iránti elkötelezett rajongás is összekötötte a rock and roll úttörőjével.

Dolly: „Pótolhatatlan barát vagy, és az is maradsz örökre”

A magyar könnyűzenei élet egyik legmeghatározóbb zenekara a Hungária együttes, aminek oszlopos tagja volt Fenyő Miklós. Penczi Mária Ilona, azaz Dolly 1980-ban lett a zenekar énekesnője, Fenyővel pedig nemcsak munkakapcsolat, de remek barátság is alakult köztük. Dolly megható sorokkal búcsúzott szombat délelőtt Fenyő Miklóstól… A zenekar felbomlása kapcsán „átmeneti »hargaszom rád«” állapotot említett, majd megvallotta:

Egyelőre még fel sem tudom igazán fogni, hogy elmentél… Most már az angyalok zenekarában énekelsz.

Király Viktor: „A dalaid velünk maradnak, minden színpadon, minden hangban”

Király Mikor a Megasztár 2008-as negyedik évadának nyertese: abban az évadban Fenyő is a zsűriben ült, és tátott szájjal hallgatta Viktor produkcióit. A tisztelet persze Király Viktor irányából is megvolt, az énekes most így emlékezett meg az elhunyt legendáról:

Hiányozni fogsz! Már a Megasztár színpadán és mindig felnéztem rád! Mindig egy inspiráció voltál nekem és sok millió embernek! Személyesen egy igazán kedves, őszinte embert ismertem meg benned! A dalaid velünk maradnak, minden színpadon, minden hangban. Visszük tovább, amit adtál nekünk. Jó utat… és köszönünk mindent.

Bereczki Zoltán mindent tőle tanult

Bereczki Zoltán a magyar musicalek egyik legmeghatározóbb arca. Az alázatos előadó mélyen tisztelte Fenyő Miki munkásságát, most pedig egyenesen úgy fogalmazott: sokat tanult tőle.

Szia Csókkirály! Mindent tőled tudunk, amit erről tudni lehet!

„Dalait még sokáig fogjuk dúdolni”

Fenyő Miki dalaira generációk nőttek fel, nem csoda, hogy az Irigy Hónaljmirigy zenekar is több örökzöldjét feldolgozta már, s elsők között méltatták őt közösségi oldalukon is.