„A Lila szív nem dobban többé” – Így búcsúzik Curtis és a sztárvilág Fenyő Miklóstól

Szomorú szombatra virradtunk, szívet tépő gyászhírt kellett bejelentenünk: Fenyő Miklós meghalt. A Hungária legendás zenésze az elmúlt heteket már kórházban töltötte, az egész ország imádkozott a mielőbbi felépüléséért – ám január 31-én hajnalban bekövetkezett a tragédia. Fenyő Miklós halála a magyar zenei élet tagjait is mélyen megrázta, többen már kora reggel szívhez szólóan emlékeztek meg róla a közösségi oldalaikon.
„Fenyő Miki elment... A Lila szív nem dobban többé. Angyalföld/Újpest... A Szent István Parki találkozások, azok a felejthetetlen koncertek, a Megyeri úti meccsek... Emlékedet szívünkben őrizzük, sohasem feledünk. Legyen szép az álmod” – üzente Széki Attila Curtis, akit a zeneszereteten kívül a futball iránti elkötelezett rajongás is összekötötte a rock and roll úttörőjével.
A magyar könnyűzenei élet egyik legmeghatározóbb zenekara a Hungária együttes, aminek oszlopos tagja volt Fenyő Miklós. Penczi Mária Ilona, azaz Dolly 1980-ban lett a zenekar énekesnője, Fenyővel pedig nemcsak munkakapcsolat, de remek barátság is alakult köztük. Dolly megható sorokkal búcsúzott szombat délelőtt Fenyő Miklóstól… A zenekar felbomlása kapcsán „átmeneti »hargaszom rád«” állapotot említett, majd megvallotta:
Egyelőre még fel sem tudom igazán fogni, hogy elmentél… Most már az angyalok zenekarában énekelsz.
Király Mikor a Megasztár 2008-as negyedik évadának nyertese: abban az évadban Fenyő is a zsűriben ült, és tátott szájjal hallgatta Viktor produkcióit. A tisztelet persze Király Viktor irányából is megvolt, az énekes most így emlékezett meg az elhunyt legendáról:
Hiányozni fogsz! Már a Megasztár színpadán és mindig felnéztem rád! Mindig egy inspiráció voltál nekem és sok millió embernek! Személyesen egy igazán kedves, őszinte embert ismertem meg benned! A dalaid velünk maradnak, minden színpadon, minden hangban. Visszük tovább, amit adtál nekünk. Jó utat… és köszönünk mindent.
Bereczki Zoltán a magyar musicalek egyik legmeghatározóbb arca. Az alázatos előadó mélyen tisztelte Fenyő Miki munkásságát, most pedig egyenesen úgy fogalmazott: sokat tanult tőle.
Szia Csókkirály! Mindent tőled tudunk, amit erről tudni lehet!
Fenyő Miki dalaira generációk nőttek fel, nem csoda, hogy az Irigy Hónaljmirigy zenekar is több örökzöldjét feldolgozta már, s elsők között méltatták őt közösségi oldalukon is.
„Nyugodj békében” – írták a közös fotóhoz. Fenyő és Judy többször álltak már egy színpadon, először 2016-ban, amikor Fenyő Miklós a margitszigeti nagykoncertjére invitálta meg Judyt, ahol az énekesnő rekedtes hangján szólalt meg a „Meghalok, hogyha rám nézel”, a „Bye, bye nyár” című dalt pedig közösen énekelték el.
„Nagyon-nagyon boldog voltam. Fenyő Miki meginvitált egy személyes találkozóra, ahol átbeszéltük a koncert részleteit, illetve a felkérés tárgyát! Nagyon izgultam a találkozás előtt, de szerencsére az első pár mondata után oldotta bennem ezt az izgalmat!” – áradozott akkor egy zenei portálnak Judy.
„Fájó szívvel búcsúzunk egy ikontól: Fenyő Miklóstól, aki a rock’n’roll lendületét és szabadságát hozta el generációk számára. 2001 októberében színházunkban mutatták be a Made in Hungária című önéletrajzi zenés játékát, amelyben saját életútja mellett Jerry Lee Lewist is megformálta. Az előadás egy olyan alkotó lenyomata, akinek tehetsége és látásmódja maradandó nyomot hagyott a magyar kultúrában. Mindent köszönünk, Miklós!” − írta közleményében a József Attila Színház is.
