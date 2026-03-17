Nézeteltérés Liverpoolban, Szoboszlai Dominikot meghazudtolták

Szembement Szoboszlai Dominikkal a Liverpool legendája, Robbie Fowler. Az egykori csatár nagyon nem értett egyet azzal, amit a 25 éves magyar válogatott focista nyilatkozott a Tottenham elleni döntetlen után.

Robbie Fowler klublegenda kétségbe vonta Szoboszlai Dominik szavait / Fotó: Carl Recine / Getty Images

Szoboszlai hiába lőtt újabb szabadrúgásgólt, a Liverpool végül csak 1-1-es döntetlent játszott vasárnap a Tottenham ellen, amivel továbbra sem tudta visszaverekedni magát az első négybe a Premier League tabelláján. Ráadásul a 25 éves magyar focista mérkőzés utáni nyilatkozata is nagy port kavart, szavaival a Vörösök klublegendája, Robbie Fowler – aki 1993 és 2001 között több mint 200 mérkőzésen lépett pályára Liverpool-mezben, és 120 gólt lőtt – nem értett egyet.

Robbie Fowler Szoboszlai Dominik nyilatkozatáról

Hallottam Szoboszlai Dominik szavait arról, hogy a Liverpool irányította a meccset. Biztosan más mérkőzést néztem, mert szerintem a Liverpool egyáltalán nem irányított semmit

– vonta kétségbe Szoboszlai szavait a korábbi támadó.

A csatárok nyerik a mérkőzéseket. A védők megakadályozhatnak a győzelemben, de ha uralod a középpályát, akkor meg fogod nyerni a meccseket, a Liverpool viszont nem irányított. A döntetlen reális eredmény. A Liverpool nem tett eleget

– idézi a Liverpool World Robbie Fowler szavait. Sőt, a klublegenda odáig ment, hogy szerinte a második félidőben már a Tottenham volt a jobb csapat.