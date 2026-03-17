BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Patrik, Gertrúd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nézeteltérés Liverpoolban, Szoboszlai Dominikot meghazudtolták

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 19:00
Robbie FowlerLiverpoolTottenham
Vitahelyzet alakult ki Liverpoolban még a Tottenham elleni döntetlen után. Robbie Fowler klublegenda kétségbe vonta Szoboszlai Dominik szavait.
A szerző cikkei

Szembement Szoboszlai Dominikkal a Liverpool legendája, Robbie Fowler. Az egykori csatár nagyon nem értett egyet azzal, amit a 25 éves magyar válogatott focista nyilatkozott a Tottenham elleni döntetlen után.

Szoboszlai Dominik a Liverpool-Tottenham mérkőzésen
Robbie Fowler klublegenda kétségbe vonta Szoboszlai Dominik szavait / Fotó: Carl Recine / Getty Images

Szoboszlai hiába lőtt újabb szabadrúgásgólt, a Liverpool végül csak 1-1-es döntetlent játszott vasárnap a Tottenham ellen, amivel továbbra sem tudta visszaverekedni magát az első négybe a Premier League tabelláján. Ráadásul a 25 éves magyar focista mérkőzés utáni nyilatkozata is nagy port kavart, szavaival a Vörösök klublegendája, Robbie Fowler – aki 1993 és 2001 között több mint 200 mérkőzésen lépett pályára Liverpool-mezben, és 120 gólt lőtt – nem értett egyet.

Robbie Fowler Szoboszlai Dominik nyilatkozatáról

Hallottam Szoboszlai Dominik szavait arról, hogy a Liverpool irányította a meccset. Biztosan más mérkőzést néztem, mert szerintem a Liverpool egyáltalán nem irányított semmit

– vonta kétségbe Szoboszlai szavait a korábbi támadó.

A csatárok nyerik a mérkőzéseket. A védők megakadályozhatnak a győzelemben, de ha uralod a középpályát, akkor meg fogod nyerni a meccseket, a Liverpool viszont nem irányított. A döntetlen reális eredmény. A Liverpool nem tett eleget

– idézi a Liverpool World Robbie Fowler szavait. Sőt, a klublegenda odáig ment, hogy szerinte a második félidőben már a Tottenham volt a jobb csapat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu